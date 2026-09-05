Sanxenxo acapara el lujo residencial con decenas de viviendas millonarias

El lujo inmobiliario de la comarca de Pontevedra tiene un epicentro muy definido. Sanxenxo concentra con diferencia la mayor oferta de viviendas por encima del millón de euros y se sitúa en otra dimensión respecto al resto de municipios. Chalés junto al mar, grandes villas y áticos en algunas de las zonas más cotizadas conforman un mercado que alcanza precios superiores a los dos millones.

Entre las propiedades actualmente en venta pueden encontrarse decenas que superan el millón de euros, una cifra muy por encima de la registrada en cualquier otro concello del entorno. El dato permite además hablar únicamente de la oferta que puede localizarse públicamente, por lo que no incluye necesariamente todas las viviendas que puedan estar comercializándose por otros canales.

En lo más alto del mercado sanxenxino aparecen propiedades que alcanzan los 2,4 millones de euros en zonas como Seixalbo o Noalla. Pero el elevado precio de la vivienda no se limita a los grandes chalés. El centro y el entorno de la playa de Silgar han convertido también a pisos y áticos en productos de lujo, con algunas propiedades que superan incluso los 10.000 euros por metro cuadrado.

Ese peso de Sanxenxo encaja en una provincia especialmente destacada dentro del mercado gallego de alto nivel. Pontevedra es la provincia de Galicia con más viviendas de lujo en venta, con más de 300 propiedades que se mueven entre uno y tres millones de euros, a las que se suman algunas que entran ya en la categoría del ultralujo.

A bastante distancia de Sanxenxo aparece Poio, segundo gran foco de este mercado en el entorno pontevedrés. Allí el lujo adopta un perfil diferente, dominado por grandes chalés, extensas parcelas, vistas a la ría y proximidad al mar. La vivienda más cara localizada ronda los 1,75 millones de euros en Samieira, mientras que Chancelas, Combarro, Raxó y A Caeira reúnen también propiedades que alcanzan o superan el millón.

En Pontevedra cambia nuevamente el tipo de inmueble. La oferta más exclusiva está vinculada en buena medida a grandes fincas, casas singulares y propiedades históricas. El techo lo marca un pazo en Marcón que roza los tres millones de euros, con más de 1.100 metros cuadrados construidos, 16 habitaciones y una finca cercana a los 15.000 metros cuadrados.

Más allá de estos tres municipios, las viviendas millonarias comienzan a ser mucho más excepcionales. Cuntis destaca con una propiedad rehabilitada que alcanza los 1,6 millones de euros, mientras que en Marín se ofrece una vivienda en primera línea de playa que llega al millón. Se trata ya de operaciones situadas en la parte más alta de mercados con una presencia del lujo mucho menor.

Muy cerca de esa barrera se queda Cerdedo Cotobade, donde una casa rústica restaurada alcanza los 990.000 euros. A partir de ahí se abre una brecha considerable, la vivienda más cara localizada en Ponte Caldelas ronda los 745.000 euros y en Moraña llega a los 690.000, en este caso con una casona histórica rehabilitada como principal reclamo.

En el siguiente escalón se encuentran Caldas de Reis, con propiedades que llegan aproximadamente a los 595.000 euros; Vilaboa, donde el máximo localizado ronda los 560.000, y Barro, con viviendas próximas a los 520.000 euros. Aquí el alto valor suele estar asociado a grandes parcelas, piscinas, amplias superficies construidas o características singulares de la propiedad.

El contraste aumenta al avanzar hacia el interior. En Portas las propiedades de mayor precio rondan los 400.000 euros; en A Lama, los 380.000, y en O Campo Lameiro, la oferta localizada queda ya muy lejos de las cifras del litoral. La diferencia refleja hasta qué punto el mar y las zonas turísticas condicionan el mercado residencial de mayor poder adquisitivo.

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La comarca dibuja así dos realidades muy distintas. En el litoral, especialmente en Sanxenxo, el millón de euros deja de ser una cifra excepcional y puede encontrarse tanto en grandes chalés como en apartamentos situados en enclaves privilegiados. En el interior, esos precios prácticamente desaparecen y las propiedades más caras dependen sobre todo de su tamaño, su finca o su valor histórico. Sanxenxo, en cualquier caso, juega en otra liga y concentra el principal escaparate del lujo inmobiliario del entorno de Pontevedra.