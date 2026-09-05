Una pontevedresa vivió once meses de calvario con su novio hasta que lo denunció

Entre septiembre de 2023 y julio de 2024, una pontevedresa mantuvo una relación sentimental con un hombre que se convirtió en un tormento casi desde su inicio y que solo finalizó con la denuncia, once meses después, del supuesto agresor y una orden judicial de alejamiento. Ahora, el caso será objeto de juicio en la Audiencia Provincial esta semana y el fiscal solicita hasta doce años y siete meses de prisión para el acusado por varios delitos de maltrato y lesiones en el ámbito de la violencia de género.

El fiscal relata que «desde muy poco tiempo después de iniciada la relación sentimental el acusado, movido por el ánimo de menoscabar la dignidad de su pareja así como de constreñir su voluntad, sometía a la mujer a continuos insultos y acciones humillantes y de sometimiento, sujetándola a un trato degradante, hostil y violento, llegando en múltiples ocasiones a empujarla y golpearla, profiriéndole continuamente expresiones tales como ‘cerda, puta’, ocurriendo estos hechos tanto en la intimidad del domicilio o en presencia de otras personas, aprovechando el investigado su muy superior fortaleza física y la situación de extrema vulnerabilidad de su pareja».

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La acusación pública relata hasta cinco agresiones, tanto en bares como en el domicilio y detalla que el hombre «consiguió con su actitud que la propia víctima se responsabilizase y culpabilizase del comportamiento violento que el acusado ejercía sobre ella. De esta forma, él vigilaba el teléfono de ella así como su contenido, borrando los mensajes y elementos que consideraba e incluso obligándola a cambiar el terminal cuando lo consideraba oportuno e igualmente la obligaba a ir acompañada de él cuando salía a la calle, buscándola por todos los lugares cuando él entendía que su entonces pareja no podía disfrutar del ocio con otras personas».