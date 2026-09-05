Pontevedra, a la cola de las urbes gallegas en la cuantía media de las pensiones

La cuantía media de las pensiones contributivas en Pontevedra pasó en una década de mil euros a los 1.469 euros actuales, aun aumento del 47%, según los datos difundidos ayer por el Instituto Galego de Estatística. Pero ese aumento no ha permitido que la ciudad se posicione entre las urbes con menor nivel en este apartado. Todo lo contrario. Está a la cola de las siete aglomeraciones más importantes, solo por delante de Lugo y Ourense.

Ferrol en cabeza el ránking con 1.603 euros, seguida de A Coruña, con 1.552 euros, y Vigo, que llega a 1.520. Santiago aparece en cuarto lugar, con 1.513, y después están los 1.469 euros de Pontevedra. Lugo cuenta con una media de 1.395 euros y Ourense es la última, con 1.345. Pontevedra sí se sitúa en primer lugar en su comarca, por delante ligeramente de Marín, con 1.456 euros, y ya lejos de los 1.36 euros de Poio, los 1.230 de Caldas o los 1.154 de Sanxenxo. A Lama cierra el ránking comarcal con apenas 925 euros. La media de toda Galicia es de 1.295 euros.

Pero la ciudad del Lérez no solo está entre los últimos lugares entre las urbes, sino que también se sitúa por detrás de una veintena de municipios de mucha menor población. La media más alta está en el concello coruñés de As Pontes, que roza los dos mil euros, pero también superan a Pontevedra Oleiros, Ares, Fene, Mugardos o Neda en A Coruña. Burela o Cervo en Lugo, Carballeda de Valdeorras en Ourense y Bueu y Mondariz Balneario, además de Vigo, en la provincia pontevedresa.

Pontevedra cerró 2025 con 16.546 pensionistas. La brecha entre hombres y mujeres continúa siendo uno de los datos más destacados. En Pontevedra hay más mujeres pensionistas que hombres: 8.681 frente a 7.865. Ellas representan el 52,5% del total. Sin embargo, cobran de media bastante menos. La pensión media masculina alcanza los 1.636,20 euros, mientras que la femenina se queda en 1.317,69 euros. La diferencia es de 318,51 euros al mes.

Pese a esa distancia, las pensiones de las mujeres son las que más han crecido en la última década. Desde 2015, la cuantía media femenina aumentó un 61,5%, frente al 44,3% de la masculina. La evolución reduce parcialmente la brecha, aunque no la elimina.

Por edades, el grupo más numeroso es el de los pensionistas de 65 a 74 años, con 6.293 personas. Le siguen los de 75 a 84 años, con 4.972; los menores de 65, con 2.758, y los de 85 o más años, con 2.523.

El tramo que más crece es el de 75 a 84 años. En Pontevedra aumentó un 21,5% en los últimos cinco años y un 29,4% en la última década. En cambio, los pensionistas menores de 65 años bajan: son 2.758 en 2025, un 7,1% menos que en 2020 y un 11,9% menos que en 2015.

También hay diferencias relevantes en las cuantías según la edad. La pensión media más elevada corresponde al grupo de 65 a 74 años, con 1.709,27 euros. Después figuran los pensionistas de 75 a 84 años, con 1.495,54 euros; los de 85 o más, con 1.243 euros, y los menores de 65, con 1.080,24 euros.

En el conjunto de la comarca, los catorce concellos suman 42.698 pensionistas en 2025, con una pensión media de 1.325 euros.

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El número de perceptores también ha aumentado en el conjunto del área, aunque a un ritmo inferior al de la capital. Desde 2020, la comarca ganó un 4,7% de pensionistas, frente al 7,1% registrado en Pontevedra. En los últimos diez años, el incremento comarcal fue del 8,5%, también por debajo del 13,9% de la ciudad. Después de Pontevedra, los concellos con más pensionistas son Marín, con 5.390; Sanxenxo, con 4.367, y Poio, con 3.677. En el extremo contrario se sitúan los municipios más pequeños y envejecidos del interior, con volúmenes mucho más reducidos.