Un incendio daña la subestación eléctrica de Tivo, en Caldas

Desde las 15.30 horas de este sábado, diversos servicios de emergencia trabajan en la extinción de un incendio declarado en la subestación eléctrica de Tivo, en Arcos da Condesa en el municipio de Caldas, justo al borde de la carretera N-550.

Según algunos testigos, el fuego comenzó después de escucharse un estallido en las instalaciones y algunos clientes aseguran que llegaron a registrar interrupciones puntuales en el suministro. Por su parte, la empresa Fenosa explica que el incendio ha provocado la «avería en uno de los transformadores de la subestación» si bien asegura que «ya controlado».

Añade que «están trabajando nuestros equipos y los bomberos y no afecta al suministro de clientes». En esa misma línea se han pronunciado los alcaldes de Cuntis, Manuel Campos, y Caldas, Jacobo Pérez, que afierman que «por el momento, se garantiza el suministro», a la espera de cómo evolucione el suceso.

Columna de humo / FdV

Entre los efectivos de emergencias desplegados se encuentran los Bombeiros de Vilagarcía y Ribadumia, agentes de la Policía Local y de la Guarda Civil, así como integrantes del Servizo de Emerxencias de Cuntis.

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El incendio generó una intensa columna de humo negro que era visible desde muchos puntos de la comarca.