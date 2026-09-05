El convento de Santa Clara de Pontevedra diseña la restauración de los jardines por ser «prioritaria» su apertura

La Diputación de Pontevedra, titular del antiguo convento de Santa Clara para su futura conversión en Museo, todavía no ha puesto en marcha el ambicioso proyecto de rehabilitación de ese complejo, pero considera «prioritario posibilitar la apertura parcial al público de los jardines del recinto». Por ello, acaba de adjudicar la redacción de un «proyecto de restauración paisajística y acondicionamiento funcionar» de ese espacio exterior con el que alcanzar ese objetivo.

Esa apertura carece todavía de fecha, ya que la huerta y otras partes del convento, son objeto de excavaciones arqueológicas por las que habrá que aguardar para permitir el acceso público. En todo caso, se trata de avanzar en los permisos previos.

En enero próximo se cumplirán cuatro años desde que el antiguo convento de Santa Clara pasó a manos de la Diputación, adquirido a finales de 2021 por el Concello por 3,2 millones. Desde entonces se anuncia su apertura al público, total o parcial, de forma permanente, pero en la actualidad se trabaja en una exhaustiva labor arqueológica. Hace unas semanas ya se encargó una inspección de todo el recinto para verificar que no hay riesgo para los visitantes, ya que no serán recorridos guiados, sino libres.

Ahora se da un segundo paso con el proyecto de restauración paisajística, centrado en la «conservación y renovación arbórea, la organización de los espacios verdes, la definición de recorridos e itinerarios accesibles, el acondicionamiento de zonas de estancia, la resolución de las condiciones de drenaje y riego, los tratamientos superficiales, el mobiliario exterior, la iluminación, la integración ambiental y paisajística y la relación funcional entre los distintos ámbitos exteriores del recinto conventual».

Al respecto, se han barajado desde el principio dos posibles entradas, ya que la actual es solo por la iglesia. Se apostó por abrir uno en el muro de la plaza de Barcelos y otro por el edificio anexo de Cáritas, propiedad del Arzobispado, y en ambos casos se anunciaron acuerdo para su ejecución, pero sin avances concretos.

En todo caso, la Diputación considera «preciso realizar labores de mantenimiento, adecuación y acondicionamiento en los jardines de modo que se lleve a cabo la apertura parcial de los jardines al público, mientras no sea posible su apertura total». Para ello «resulta imprescindible abordar con carácter previo una evaluación técnica especializada del estado actual del ámbito, con objeto de garantizar unas condiciones adecuadas de seguridad, funcionalidad y conservación».

El ámbito de actuación, y por tanto de posible apertura al público «se circunscribe a una superficie aproximada de 5.500 metros cuadrados dentro de una parcela total de 12.925 m². En ese sector se contrató a una empresa para «analizar el estado actual del sistema vegetal y de los espacios libres; detectar posibles situaciones de riesgo asociadas al arbolado y a la vegetación existente; definir actuaciones mínimas de mantenimiento, limpieza, desbroce, poda, saneamiento y control de especies; establecer criterios de ordenación compatibles con el futuro desarrollo del proyecto global; y determinar las actuaciones previas imprescindibles que permitan una apertura parcial en condiciones de seguridad».

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Ahora se acude también a una firma especializada para actuar en materia de paisajismo. se recuerda que «ya se elaboró un informe técnico de actuaciones previas en el que se identificaron, diagnosticaron y priorizaron las intervenciones necesarias sobre el sistema vegetal y los espacios exteriores, estableciendo directrices orientadas a su conservación, estabilidad, funcionalidad e integración dentro del conjunto patrimonial y museístico». ahora, con ese trabajo concluido, «se constató que los principales valores, potencialidades y necesidades de intervención del recinto están directamente vinculados al tratamiento paisajístico, ambiental y funcional de los espacios libres y del sistema vegetal, constituyendo estos los elementos de mayor relevancia e identidad del ámbito en lo relativo a su apertura pública y a su integración dentro de la futura ampliación del Museo de Pontevedra».