Calor y color en la 25 Feira Franca de Pontevedra

Con temperaturas próximas a los 30 grados y una sensación de bochorno, Pontevedra es una explosión también de color y ya se ha sumergido en su anual Feira Franca, que cumple sus Bodas de Plata y recrea una vez más su esplendor medieval. Tras los pregoneros y el espectáculo nocturno en la plaza de A Ferrería del viernes, este sábado media ciudad se llena de mendigos, artesanos, mercaderes, cortesanos y, como no, nobles y príncipes, para conmemorar que en mayo de 1467 el rey Enrique IV otorgó a Pontevedra el privilegio real de organizar un mercado libre de impuestos de un mes de duración en torno al 24 de agosto en honor de San Bartolomé.

La recreación del transporte del vino desde O Ribeiro, con un gran desfile por las calles hasta la plaza de A Ferrería, con el estreno este año del desembarco de la cerveza do Ollo Recondo en el puente de O Burgo, ha arrancado una jornada festiva, con miles de personas y una activa implicación ciudadana, que se traduce en la participación de más de cien establecimientos de hostelería y cerca de 165 espacios autorizados para comidas y cenas en el espacio público.

Aquel mercado medieval de hace más de cinco siglos, se recrea en A ferrería y otras plazas, con la venta de productos tradicionales, un centenar de puestos de artesanía y 47 de alimentación, distribuidos por un recinto que se amplía este año hacia la Alameda.

No falta la música tradicional / Gustavo Santos

El tema central de este 25 aniversario es «As Tabernas”, una excusa más que apropiada para que la ciudad se convierta en una romería de todo tipo de trajes de épica, gastronomía típica, reuniones de amigos, exhibiciones medievales, juegos infantiles de antaño y múltiples actividades a lo largo de todo el día.

La oferta incluye talleres de esgrima, tipo con arco, oficios tradicionales, pasacalles, música medieval, exposición de barcos tradicionales o juegos infantiles en A Ferrería, Montero Ríos, la plaza de la Peregrina, A Pedreira, Reina Victoria, plaza de España o el puente de O Burgo, así como el habitual torneo de caballeros de la plaza de toros con dos sesiones vespertinas de entrada gratuita hasta completar el aforo.

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A su vez, la Casa Consistorial alberga el hospital de campaña para el operativo especial sanitario, que cuenta con médicos, profesionales de enfermería y ambulancias distribuidas de manera estratégica por todo el mapa de la fiesta, y hay un Punto Violeta en la plaza de Ourense que funciona en horario nocturno, desde las 22.00 horas hasta las 6.00 de la mañana