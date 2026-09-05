El bus de «Conecta Rural» de la Diputación de Pontevedra suma más de 3.100 viajeros desde abril

La Diputación de Pontevedra hace balance de Línea «Conecta Rural», un proyecto piloto de autobuses gratuitos valorado en más de medio millón de euros que une O Campo Lameiro, Moraña y Portas con Pontevedra. Según sus datos, desde su puesta en marcha en abril de este año fue empleado ya por más de 3.100 personas.

La iniciativa, que captó fondos del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico y se puso en marcha en colaboración con la Xunta de Galicia y estos tres municipios de reto demográfico de la provincia, tiene por objetivo ofrecer a los vecinos un sistema de transporte público colectivo a través de dos líneas gratuitas de autobús por carretera para desplazarse a la capital.

La línea «Conecta Rural» se estrenó el 13 de abril con viajes de lunes a viernes a través de dos líneas de autobús: una desde Portas y otra desde O Campo Lameiro y Moraña que llevan a los usuarios desde sus núcleos de población hasta la cabecera de su municipio o hasta Pontevedra con paradas en el Hospital Montecelo, los Juzgados de A Parda o el barrio de Campolongo, donde están los edificios administrativos de la Xunta de Galicia.

Desde su puesta en marcha y hasta finales del mes de agosto, la línea de autobús que une O Campo Lameiro y Moraña con Pontevedra fue empleada ya por 2.112 usuarios y la de Portas por 1.004 personas, acumulando un total de 3.116 con un promedio de usuarios diarios que supera la cifra de 35 viajeros.

Desde el Concello de O Campo Lameiro, que cuenta con siete paradas, están operativas tres expediciones en sentido de ida con horarios de salida a las 8.15, 11.40 y 15.10 horas, así como tres expediciones de vuelta con salidas a las 7.35, 11.00 y 14.30 horas. Un autobús que pasa también por el Concello de Moraña, que cuenta con cinco paradas, con horario de salida a las 6.30, 10.00 y 13.30 horas, y de retorno a las 9.05, 12.30 y 16.00 horas.

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Por otro lado, la línea de Portas, que dispone de 13 paradas, parte hacia Pontevedra a las 7.15, 9.30, 11.30 y 13.30 horas, mientras que los servicios de regreso están programados para las 8.15, 10.30, 12.30 y 14.30 horas.