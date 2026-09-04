La Xunta gestiona la luz verde ambiental para desdoblar el corredor de A Lanzada en Sanxenxo

Es un proyecto que acumula más de quince años de trámites y estudios y que se retomó hace un año, cuando el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, presentaba el proyecto en A Lanzada. Se trata del desdoblamiento parcial del corredor entre Sanxenxo y la playa, con su prolongación hasta O Grove. Fue declarado de Interés Autonómico en diciembre pasado y ocho meses después, la Xunta reactiva su tramitación con el proceso para lograr el permiso ambiental, una luz verde que no se logró en intentos pasados por afectar a espacio Red Natura.

Ahora se confía en solventar esos obstáculos para impulsar la mejora de la funcionalidad, capacidad e integración ambiental de la VG-4.1 y de la PO-308 en el entorno de A Lanzada, que supondrá una inversión de 40,4 millones de euros. El objetivo es evitar las largas retenciones que cada verano se producen en ese vial de unos siete kilómetros en la ida y el regreso de las playas.

En su día se optó por la vía del Proyecto de Interés Autonómico (PIA) precisamente por afectar a terrenos de la Red Natura. Ahora se apuesta por «un enfoque integral, por lo que el PIA permitirá tratar de forma conjunta una ordenación territorial que tenga en cuenta las necesidades de movilidad y preservar los valores ambientales. Se trata de un conjunto de actuaciones para dar respuesta a las necesidades de movilidad en este entorno, en los municipios de O Grove y Sanxenxo, que contribuirá a la mayor fluidez del tráfico, especialmente en verano, época de gran afluencia turística».

Al mismo tiempo, se proyectarán acciones de preservación de los valores ambientales de esta zona, que pertenece a la Red Natura 2000. Los objetivos fundamentales de las intervenciones previstas son «mejorar la movilidad global, poner fin a las retenciones en el acceso a las playas e integrar mejor esta infraestructura con el medio natural».

En concreto, esta estrategia incluye la ampliación de la capacidad de la VG-4.1 entre Sanxenxo y A Lanzada, prologando la autovía hasta el enlace de Noalla y con un tercer carril entre A Lanzada y Noalla. En segundo lugar, se ejecutará una ampliación a cuatro carriles del tramo de la carretera PO-308 entre la glorieta de la VG-4.1 y la PO-550. En tercer lugar, se llevará a cabo el desplazamiento del cruce peatonal en el tramo que se amplía de la PO-308, sustituyendo el que actualmente utilizan peones y ciclistas que acceden a la playa de A Lanzada por el camino de Os Madóns. También se construirá una senda en la PO-550.

También se habilitará una senda peatonal y ciclista en el tramo que se amplía de la PO-308, y en el istmo de la Lanzada de la PO-316. De manera complementaria la estas medidas viarias, en el PIA también se incorporan actuaciones ambientales como restaurar dunas y aumentar la capacidad de los drenajes transversales de la PO-550 y la VG- 4.1. Estas actuaciones contribuirán a la renovación de agua de las zonas húmedas.

Desde hace años, vecinos, empresarios y políticos –de todos los partidos– reivindican ese desdoblamiento que, en todo caso, no será total. Se hará realidad mediante un desdoblamiento que llegará hasta Noalla –unos 3,5 kilómetros que ganan dos carriles más–, al que se dará continuidad con un carril añadido a los dos existentes desde Noalla hasta el propio istmo, es decir, otros 3,5 kilómetros. También se ampliará a cuatro carriles en un tramo de la PO-308.

«Medidas correctoras» para evitar efectos en los elementos culturales

El documento que ahora se expone al público detalla que «durante el desarrollo del trabajo de campo no se han detectado materiales muebles relacionados con elementos del patrimonio cultural en el ámbito de estudio», pero sí «se han localizado 26 elementos del patrimonio cultural catalogado, durante el desarrollo de esta actividad preventiva, además de otros dos con potencialidad patrimonial: Camino del Padre Sarmiento y Salinas de Noalla».

Sobre los contornos de protección legales de este conjunto de elementos «se han detectado varias afecciones potenciales a generar por los trabajos de referencia. La mayor parte de las afecciones detectadas se centran en la ejecución de los trabajos proyectados para la carretera V.G.4.1., a excepción del castro del Monte Siradella, en O Grove, en cuyo contorno de protección se proyecta la restauración de las dunas situadas al norte de la PO-317 mediante la eliminación de los pinos plantados en el siglo XX, actividad entendida como medida ambiental compensatoria».

Se añade que «con la puesta en práctica de las medidas correctoras se entiende que el patrimonio cultural presente en las inmediaciones de los trabajos proyectados queda preservado y podrá mantenerse en las mismas condiciones en las que se encuentra hoy en día tras su ejecución».

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Entre este conjunto de medidas destacan las siguientes: «Deberá definirse a detalle el proyecto de referencia sobre todo en lo concerniente a los trabajos a desarrollar la carretera V.G.4.1. Cuando este objetivo se cumpla deberán revisarse las medidas correctoras dispuestas en el presente documento; deberá ejecutarse un control arqueológico sobre toda la obra de referencia, que deberá ser intensivo / presencial sobre los desbroces y movimientos de tierra, con potencialidad arqueológica, a realizar en los contornos de protección legales de los elementos del patrimonio cultural próximos; todas las medidas correctoras propuestas deberán ser validadas por la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural».