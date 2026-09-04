El Sergas presume de premios al área sanitaria de Pontevedra y O Salnés

El Sergas ha destacado este viernes el reconocimiento del área sanitaria de Pontevedra y O Salnés por «su calidad asistencial» en el último ranking de Hospitales Best in Class 2026, en el que se sitúa al Complejo Hospitalario de Pontevedra en el quinto puesto nacional de la categoría de alta complejidad y se incluye al Hospital Comarcal de O Salnés, en Vilagarcía, como el único representante gallego en el campo de la media complejidad.

Esta nueva clasificación de ámbito estatal evalúa la evolución, la constancia y el nivel de calidad de los centros hospitalarios españoles a lo largo del último quinquenio (2021-2025). A diferencia de la fotografía anual que ofrecen los Premios Best In Class, este análisis longitudinal, promovido por la Cátedra de Innovación y Gestión Sanitaria de la Universidad Rey Juan Carlos y Gaceta Médica, este ranking premia la continuidad en los buenos resultados, la capacidad de mejora y la solvencia de los servicios clínicos.

Para la elaboración de esta clasificación se utilizó el Índice de Calidad Asistencial al Paciente, un indicador avalado por sociedades científicas y expertos del sector sanitario español que analiza la organización, los procesos y las buenas prácticas orientadas al cuidado del enfermo.

El Sergas subraya que la inclusión del CHOP pontevedrés en este ranking de Hospitales Best in Class 2026 en el top 5 de alta complejidad «responde a la suma de las puntuaciones obtenidas tanto por el conjunto del Complejo Hospitalario como por sus distintas unidades y servicios clínicos a lo largo de los últimos cinco años». La categoría abarca a 39 grandes hospitales de toda España.

El complejo pontevedrés comparte los primeros puestos con centros hospitalarios de referencia como son el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, el Hospital Gregorio Marañón, la Fundación Jiménez Díaz o el Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela, entre otros.

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Por su parte, en la clasificación nacional de los 22 hospitales de media complejidad, el único centro sanitario gallego incluido es el Hospital Comarcal de O Salnés, que figura en esta selección española junto a centros hospitalarios madrileños, catalanes, valencianos, andaluces, murcianos y de Castilla-La Mancha, «ratificando la calidad asistencial que se presta en el distrito sanitario de O Salnés», añade el Sergas.