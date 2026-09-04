A Seca vuelve al debate político por el deterioro de sus espacios públicos

El estado de las aceras, la vegetación, el mobiliario urbano y la falta de espacios de ocio en A Seca vuelven a situarse en el centro de la disputa política en Pontevedra. El PP denuncia que buena parte de las mejoras reclamadas para el barrio continúan pendientes y acusa al Gobierno local del BNG de mantener la zona «abandonada».

La secretaria general del PP de Pontevedra, Pepa Pardo, visitó A Seca para señalar deficiencias como la ausencia de papeleras, el deterioro de las aceras, la falta de zonas de descanso y el escaso mantenimiento de algunos espacios. «Los vecinos de A Seca pagan exactamente los mismos impuestos que los vecinos del centro y, por lo tanto, tienen que tener los mismos derechos», afirmó.

Los populares también reclaman más zonas de juego y convivencia y recuperan una de sus demandas habituales: acondicionar las cubiertas de ADIF para destinarlas a usos vecinales. «Lo prometieron y seguimos esperando», sostuvo Pardo.

El PP recuerda que el pleno municipal aprobó por unanimidad en febrero de 2024 un plan de revitalización de los barrios y, cuatro meses después, otra iniciativa para la humanización de A Seca. Esta última contemplaba un aparcamiento público, reparación de baldosas, desbroce, desratización, reposición de mobiliario urbano y mejoras en la pasarela del tren.

Noticias relacionadas

Más de dos años después, los populares aseguran que varias de esas medidas siguen sin ejecutarse. «Prometen, prometen y prometen, pero hacen cero. A Seca sigue esperando», concluyó Pardo.