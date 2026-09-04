Sanxenxo premia a dos «embajadoras» fundamentales para el turismo y una cebolla de casi 2 kilos

El puerto de Sanxenxo vivió una concurrida mañana con la apertura de la Feira da Cebola, por la que pasaron decenas de vecinos y turistas en busca de las hortalizas más apetitosas y a mejor precio o simplemente de un ambiente bullicioso.

A mediodía, el espacio enfrente del escenario estaba lleno para escuchar el nombramiento de las Cebolas de Ouro y de los diferentes premios de la feria. Los espectadores dejaron paso a la banda de música tradicional y a la comitiva del Concello, que acompañaban a las galardonadas, y se procedió a recitar el discurso inaugural, que ensalzó a la cebolla, a los «ceboleiros y ceboleiras» y la importancia de la tradición agrícola en Sanxenxo.

Inmediatamente después, el alcalde, Telmo Martín, presentó a las condecoradas de la Cebola de Ouro y dedicó unas palabras a poner en valor sus esfuerzos en beneficio de la localidad. Sandra Patiño, natal de Noalla, lleva años promocionando Sanxenxo en Valencia desde que ejerce como concejala de Turismo en Ayora, un municipio que, como expresó el regidor Martín, «queda unido a Sanxenxo para siempre».

La siguiente premiada fue María Jesús Bermúdez, «Jesusa», que según el alcalde, cuando fue notificada expresó que la Cebola de Ouro debería ser para su padre. «¿Quién no se acuerda del señor Teodoro?», comentó Martín, nombrando al fundador de un negocio culinario que fue de los primeros en proyectar la visión turística de la localidad, hoy conocida en todo el país.

El alcalde condecorando a Sandra Patiño y, al fondo, de azul, «Jesusa» Bermúdez. / Gustavo Santos / FDV

Su hija, reconocida ahora como continuadora y transformadora de Casa Teodoro, empezó a ofrecer sus icónicos cruasanes y otros postres al tomar el relevo, ayudando a exportar la imagen de este punto de las Rías Baixas.

Para apoyar los nombramientos acudieron amigos y familiares de las galardonadas: «Hoy no me llevo cebollas, vengo a ver cómo le dan el premio a mi amiga, María Jesús», comentó Fernanda, «la única de Portonovo». Como ella, numerosos vecinos llegaron vestidos casi de gala para celebrar Sanxenxo como motor agrícola y turístico.

Premian una ristra de más de 50 metros de cebolla

La organización decidió que la cebolla más impresionante por su peso era una cultivada por Cristina Martínez Pombo, pesando un kilo con 780 gramos. La ristra más larga, trabajada por Herminda Rita Pombo, alcanzó los 52,8 metros.

La cebolla más pesada, conseguida por Cristina Martínez Pombo. / Gustavo Santos / FDV

También se valoró la estética de los puestos, y venció la conseguida por María José Carramal con sus enormes erizos de castaño verdes. La cebolla no solo sirve para la tortilla; lo demostraron las composiciones artísticas con diferentes interpretaciones construidas con la hortaliza y se eligió como la mejor un grupo de pandereteras hecho por Encarnación Cacabelos. Entre estos ganadores se repartieron 1.780 euros.

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Se saldó, así, una feria para amantes de la cebolla de todas las edades: desde turistas entrados en años hasta veinteañeros que la comen «como si fuera una manzana».