El PSOE local carga a la Diputación la culpa del «lamentable estado» del terreno de Pasarón

El portavoz del grupo municipal del PSOE en Pontevedra, Iván Puentes, asegura que el mal estado del césped en el Estadio de Pasarón «era algo que se podía prever» y señala como única culpable a la Diputación Provincial.

La tarde de ayer se anunció el cambio de lugar del primer partido de liga en «casa», contra el Arenas Club de Getxo, al Campo Municipal de Baltar, en Portonovo. El club pontevedrés explicó que las intensas lluvias de la semana anterior afectaron muy negativamente al crecimiento y arraigo del césped, y es inviable celebrar el partido en Pasarón porque podría causar daños importantes en el terreno.

Según el socialista Puentes, «esto no es una sorpresa de última hora», y esta «falta de previsión tiene un único responsable, que es la Diputación Provincial y más en concreto su vicepresidente, Rafa Domínguez».

Acusa al gobierno provincial de que, al construir el nuevo estadio, «en vez de ejecutar una obra seria lo que hizo fue una chapuza que nos deja, entre otras cosas, un terreno de juego como este».

Por otro lado, Puentes declara que el pasado febrero el Partido Socialista presentó una propuesta en el Concello y en el Parlamento de Galicia para que la Diputación asumiese «su responsabilidad y para que la Xunta realizase en Pontevedra la misma planificación que en otros campos de fútbol de la comunidad».

Señala que la Xunta invirtió, hace dos años, 500.000 euros en la renovación de la cubierta del Estadio de Malata en Ferrol, en el que además «está invirtiendo ahora 2 millones de euros para una reforma integral del complejo deportivo».

El Concello impulsó una modificación presupuestaria de 563.000 euros para el césped de Pasarón, que según Puentes supone un tercio de la inversión necesaria, pero en cuanto a Rafa Domínguez, subraya que «lo único que hizo fue una rueda de prensa fantasma». Añade que el vicepresidente provincial anunció una aportación de 160.000 euros, «que supone apenas un 10 % de todo el dinero necesario».

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Puentes sentencia que la Xunta se negó dos veces a destinar una inversión en el Estadio de Pasarón. Según su punto de vista, el vicepresidente Domínguez debe convencer a la Xunta para que cambie de parecer o, de lo contrario, tendría que ser la Diputación la que abonase el total de 1.100.000 euros necesarios aparte del presupueso aportado por el Concello de Pontevedra. Asegura que, si esto se cumpliese, «se podría contratar ya la renovación integral del terreno sin afectar al normal desarrollo de la competición del equipo».