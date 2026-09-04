La Primitiva deja un premio de 54.385 euros en Sanxenxo
El boleto ganador, de segunda categoría, se selló en la administración número 1 de la Rúa Madrid
N. D.
El sorteo de La primitiva de este jueves ha dejado un premio de 54.385,40 euros en Sanxenxo. El boleto ganador, de segunda categoría, se selló en la administración número 1 de la Rúa Madrid.
La combinación ganadora ha estado formada por los números 34, 39, 40, 29, 24 y 20. El número complementario es el 13 el reintegro el 5 y el Joker, 6686741. La recaudación ha ascendido a 10.553.469 euros.
En este sorteo no existen boletos acertantes de categoría especial (seis aciertos + reintegro) ni de primera categoría (seis aciertos), por tanto, el fondo destinado a ambas se ofrecerá como bote en el próximo sorteo de La Primitiva, donde un único acertante de primera categoría con categoría especial podría ganar 11.900.000,00 euros.
En segunda categoría (cinco aciertos + complementario) además del boleto ganador de Sanxenxo, existen otros tres acertantes, que han sido validados en la Administración de Loterías número 11 de Girona, situada en Maçana, 55; en la número 3 de Gijón (Asturias), situada en Río de Oro, 8; y en la número 2 de Ibiza (Islas Baleares), situada en Obispo Torres, 8.
- Un equipo de 72 personas y una grúa de 75 toneladas para elaborar en Sanxenxo la tortilla más grande del mundo
- Recta final para el parque comercial de O Vao en Pontevedra tras 25 años de trámites y obras
- La presencia de Mariano Rajoy y la fuerte división política local marcan el acto en apoyo a Ceuta en Pontevedra
- La campaña de asfaltado de calles en la ciudad y el rural se alargará al menos hasta el mes de octubre
- De Nueva York a Pontevedra: las «cookies» gigantes de moda adaptadas al paladar gallego
- La nueva salida de la AP-9 en Poio enfrenta al PP y al Gobierno central por sus plazos y tramitación
- Triatlón: un mundial de récords en Pontevedra con 5.400 deportistas de cien países
- «A derradeira leición do mestre» hace historia en el Museo de Pontevedra con 17.400 visitas