La Primitiva deja un premio de 54.385 euros en Sanxenxo

El sorteo de La primitiva de este jueves ha dejado un premio de 54.385,40 euros en Sanxenxo. El boleto ganador, de segunda categoría, se selló en la administración número 1 de la Rúa Madrid.

La combinación ganadora ha estado formada por los números 34, 39, 40, 29, 24 y 20. El número complementario es el 13 el reintegro el 5 y el Joker, 6686741. La recaudación ha ascendido a 10.553.469 euros.

En este sorteo no existen boletos acertantes de categoría especial (seis aciertos + reintegro) ni de primera categoría (seis aciertos), por tanto, el fondo destinado a ambas se ofrecerá como bote en el próximo sorteo de La Primitiva, donde un único acertante de primera categoría con categoría especial podría ganar 11.900.000,00 euros.

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En segunda categoría (cinco aciertos + complementario) además del boleto ganador de Sanxenxo, existen otros tres acertantes, que han sido validados en la Administración de Loterías número 11 de Girona, situada en Maçana, 55; en la número 3 de Gijón (Asturias), situada en Río de Oro, 8; y en la número 2 de Ibiza (Islas Baleares), situada en Obispo Torres, 8.