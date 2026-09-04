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Pont-Up Store 2026: mujeres y proyectos del rural ganan peso entre los 48 seleccionados

La 13ª edición se celebrará los días 11 y 12 de septiembre con 33 proyectos en stands y ocho propuestas en el Pont-Up Venture; el 67% de las iniciativas seleccionadas están lideradas por mujeres

Un 47% de las iniciativas participantes proceden de villas o del rural.

Un 47% de las iniciativas participantes proceden de villas o del rural. / FdV

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H.D.

Pontevedra

Cuarenta y ocho proyectos emprendedores seleccionados entre unas 150 candidaturas participarán los próximos 11 y 12 de septiembre en la 13ª edición del Pont-Up Store 2026 en Pontevedra, una convocatoria que este año gana peso tecnológico y territorial y en la que más del 67% de las iniciativas están lideradas por mujeres.

De los proyectos escogidos, 33 dispondrán de stand para mostrar sus productos o servicios al público, mientras que ocho participarán en Pont-Up Venture, el espacio en el que empresas emergentes presentan sus propuestas ante expertos e inversores. La participación es gratuita.

La procedencia de los proyectos vuelve a ser uno de los rasgos destacados de la edición: el 47% llegan de villas o zonas rurales. Moda, turismo, salud, asesoramiento empresarial, tecnología, artesanía o cooperativismo convivirán en un programa multisectorial que busca poner en contacto a emprendedores, empresas, universidad e inversión.

El responsable del Pont-Up Store, Pedro Figueroa, señaló que este año se han encontrado con proyectos «más maduros, con mayor base tecnológica y con una mayor diversificación territorial». La organización mantiene además su apuesta por el emprendimiento femenino, esta vez con una mesa redonda sobre el impacto de los cuidados en el liderazgo empresarial de las mujeres.

La programación incluirá talleres, demostraciones, asesoramiento sobre páginas web, inteligencia artificial y seguridad, ahorro energético, financiación, redes, marca y cooperación. También habrá presencia de spin-offs de la Universidade de Vigo y actividades vinculadas a la economía social y el cooperativismo.

La cita tendrá además como antesala una jornada el 10 de septiembre en el Centro Internacional da Creatividade Maruxa Mallo, nueva sede permanente de la Asociación Pont-Up Store junto a Culturgal y EspazoCoop, centrada en estrategias de marketing y redes para cooperativas.

La Xunta aprovechará el encuentro para presentar herramientas dirigidas a autónomos y emprendedores, entre ellas el Campus formativo de empleo autónomo, el proyecto comercial Vilas Vivas y la Rede de polos de emprendemento.

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El Pont-Up Store llegará así a su decimotercera edición reforzando una de sus principales señas de identidad: dar visibilidad en pleno centro de Pontevedra a nuevos negocios y facilitar que encuentren clientes, colaboradores, asesoramiento y financiación.

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