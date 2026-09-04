O Museo de Pontevedra exhibe as cascas de piñeiro fronte ao que foi fusilado Alexandre Boveda
Permanecerán xunto ao cadro ‘A derradeira leición do mestre’ depositadas pola Fundación Alexandre Bóveda, como símbolo da resistencia democrática
R. P.
Desde este xoves, a Deputación incorpora á exposición ‘Castelao. A derradeira leición do mestre’ no Museo de Pontevedra, un novo elemento de gran valor simbólico: as cascas do piñeiro da Caeira (Poio) fronte ao que foi fusilado Alexandre Bóveda e que recolleu e gardou durante décadas a súa viúva, Amalia Bóveda. Trátase dun depósito temporal da Fundación Alexandre Bóveda, que permanecerá na sala para mostra pública ata o peche da exposición, o vindeiro 27 de setembro.
Estes fragmentos de piñeiro levounos Amalia Bóveda perante o cadro ‘A derradeira leición do mestre’ o pasado 17 de agosto, Día da Galiza Mártir, nun acto de forte carga simbólica e emocional. Despois da adecuación técnica e administrativa, a Fundación Alexandre Bóveda, depositounos temporalmente no Museo de Pontevedra para que poidan ser exhibidos como pegada física da represión franquista e símbolo da resistencia democrática.
Fronte ao piñeiro da Caeira o exército de Franco fusilou a Alexandre Bóveda o 17 de agosto de 1936 e, nese mesmo lugar, tamén foron fusilados o 12 de novembro dese ano outras dez persoas condenadas polo seu apoio á República: Víctor Casas, Amancio Caamaño, José Adrio, Germán Adrio, Telmo Bernárdez, Paulo Novás, Ramiro Paz, Luis Poza, Benigno Rey e Juan Rico.
Estes fragmentos, recollidos e gardados pola viúva de Alexandre Bóveda, Amalia Álvarez, permaneceron na esfera privada. A coincidencia no mesmo espazo do lenzo de Castelao e dos fragmentos reais da árbore supón un fito de gran transcendencia. Trátase dun diálogo único entre o obxecto físico e a obra mestra de Castelao, símbolo de memoria democrática e galeguismo.
A exposición
Este elemento únese na mostra ‘Castelao. A derradeira leición do mestre’ ao conxunto de elementos que contextualizan o cadro que Castelao pintou para o Centro Orensano de Buenos Aires no ano 1945 e que foi cedido para esta exposición polo Centro Galicia de Buenos Aires. Rodeando á obra que representa o fusilamento de Alexandre Bóveda atopamos a primeira edición de ‘Sempre en Galiza’ e o seu manuscrito orixinal, dedicada a Bóveda e que foi editada en 1944 polo Centro Orensano, que un ano despois lle encargou a Castelao un gran lenzo destinado a converterse nun símbolo da memoria democrática galega.
Móstrase a continuación o debuxo orixinal de 1937 da estampa nº 6 de Galicia mártir, titulado ‘A derradeira lección do mestre’ e que oito anos despois reproduciría no famoso cadro. Unha fotografía tomada o 17 de agosto de 1945 presenta a celebración da Diada dos Mártires Galegos no Centro Orensano de Buenos Aires e na que aparecen figuras destacadas da emigración e do exilio. Na imaxe tamén aparece Castelao, xunto ao busto de Alexandre Bóveda que realizou Domingo Maza e co cadro ‘A derradeira lección do mestre’ ao fondo.
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