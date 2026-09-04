Moraña se moviliza para reclamar más médicos y recuperar la pediatría cinco días a la semana

Cerca de un centenar de vecinos de Moraña han puesto en marcha una plataforma en defensa de la sanidad pública para reclamar mejoras en el centro de salud, con la cobertura continuada de sus tres plazas de Medicina General y el regreso de la atención pediátrica durante los cinco días de la semana como principales demandas.

La asamblea constituyente, celebrada en el Multiusos, reunió más de 80 adhesiones directas y acordó reclamar también sustituciones durante bajas, vacaciones o jubilaciones, más horas de Matrona, una reducción de las esperas para conseguir cita y el refuerzo del personal de Enfermería. El colectivo plantea además incorporar servicios de Psicología y Fisioterapia, aumentar la inversión pública y rechazar procesos de privatización.

La convocatoria partió de Rubén Monteagudo Fernández, exconcejal del BNG en Moraña, quien defendió que la plataforma será «un espacio plural» abierto tanto a vecinos como al tejido asociativo. Representantes de BNG y PSOE acudieron al encuentro, mientras que el gobierno local del PP, que había sido invitado, no asistió.

En la reunión participaron también Begoña Mallo, trabajadora del Sergas y miembro de SOS Sanidade Pública, e Iria Aboi, portavoz de la plataforma sanitaria de O Seixo.

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Una comisión gestora de siete personas elegirá ahora dos portavocías. Entre sus primeras acciones figuran reuniones por las parroquias de Moraña y encuentros urgentes con los grupos municipales y con la gerencia del área sanitaria de Pontevedra.