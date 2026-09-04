Marín exhibe sus 20 disciplinas deportivas para fomentar el ejercicio entre los niños

La Alameda de Marín acogió una jornada para fomentar el ejercicio y animar a niños y niñas a apuntarse a la temporada deportiva que acompañará al curso escolar. Diferentes clubs municipales ofrecen una amplia variedad de disciplinas, que fueron exhibidas al aire libre esta tarde para darle un empujón a las inscripciones.

El catálogo de actividades de las escuelas deportivas incluye atletismo, baloncesto, boxeo, Bicicleta Todoterreno (BTT), fútbol, fútbol sala, yudo, natación, pádel surf, pádel, piragüismo, remo, taekwondo, tenis, triatlón, vela, voleibol, gimnasia acrobática y gimnasia rítmica.

Este año se suma el «hockey», que será impartido por el Marinenses Hóquei Club. A la novedad se le suma el carácter de homenaje en recuerdo de Yhosvany, Adela, Lía y Ulises, la familia fallecida en los terremotos de Venezuela y que fueron «el alma» del club.

El plazo de inscripción para la temporada deportiva, que dura desde el 1 de octubre hasta el 31 de mayo, se abrirá el 7 de septiembre y estará disponible hasta el día 18. El precio es de 55 euros por niño para todo este período.

El programa de Escolas Deportivas Municipais se nutre de una inversión anual de más de 100.000 euros facilitada por el Concello de Marín con el objetivo de ofrecer condiciones económicas accesibles y precios subvencionados al deporte. Se busca, así, fomentar la práctica de cualquier disciplina.

Una de las actividades durante la exhibición / Gustavo Santos

Las edades, horarios y condiciones específicas de cada una se pueden consultar en la revista de las Escolas Deportivas, disponible en la web del Concello. En esta página se puede encontrar la oferta completa de actividades, edades recomendadas para cada una y los lugares donde se realizarán.

El proceso de inscripción se realizará directamente con los clubs participantes, que desarrollarán las clases y entrenamientos en instalaciones deportivas de la localidad, los pabellones de los institutos e incluso la Escuela Naval Militar, acercando la práctica de deporte a diferentes zonas.

Durante la exhibición de los clubs, la alcaldesa María Ramallo destacó la importancia de ofrecer tanta variedad de actividades para que los niños «puedan probarlas y encontrar la que más les guste». Así, se fomenta a la vez desde edades tempranas la adquisición de hábitos de vida saludables.

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No se quedó ahí y subrayó también que no solo se trata de deporte: «Va más allá de la actividad física» porque transmite valores fundamentales para el desarrollo personal como el trabajo en equipo, la disciplina y el esfuerzo propio.