La marea obliga a aplazar a las 13.15 el desembarco medieval de la cerveza Ollo Redondo

El desembarco medieval de la cerveza Ollo Redondo, organizado por el Mosteiro de Lérez, finalmente tendrá lugar a las 13.15 horas de este sábado, día grande de la Feira Franca. Estaba inicialmente previsto para las 11 horas, pero la marea ha obligado a posponerlo para hacerlo con seguridad, tal y como ha informado el Concello de Pontevedra hoy.

Se trata de una de las principales novedades de esta XXV Feira Franca. n el puente de O Burgo aguardarán los representantes de antiguos monasterios vinculados a Lérez y, desde el río, aparecerá una embarcación. A bordo viajará el abad de Lérez junto a cinco o seis benedictinos y varios barriles de madera de cerveza. Desembarcarán, cargarán los toneles en parihuelas y emprenderán el camino hacia el corazón de la fiesta.

No transportarán realmente miles de litros de cerveza río abajo, porque sería inviable para la puesta en escena, pero sí será la representación pública de una iniciativa que mezcla historia monástica, producto local, teatralización y participación ciudadana.

Detrás de esta novedosa idea está Manuel Chouciño, párroco de Lérez, conocido por sus iniciativas de acercamiento de la parroquia a los pontevedreses, y que este año ha decidido sumar a la Feira Franca una de las tradiciones históricamente más asociadas a los monasterios: la elaboración de cerveza.

«En el Medievo era una industria superdesarrollada y casi todo se daba en los monasterios», explicaba Chouciño en una entrevista con FARO hace unos días, en la que recordaba la larga tradición cervecera que todavía hoy conservan comunidades monásticas de países como Bélgica, Holanda, Alemania o Austria.

La idea para esta Feira Franca no es reconstruir un episodio histórico, ya que en el monasterio no dispone de documentación sobre la elaboración de cerveza. Pero esto no les ha impedido impulsar la creación de un producto propio ligado al Lérez con una identidad local.

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Así nace Ollo Redondo, elaborada en colaboración con la empresa pontevedresa Nasa. El nombre y su imagen remiten al San Benitiño de Ollo Redondo y buscan establecer desde la etiqueta una relación inmediata con la parroquia y el monasterio de Lérez.