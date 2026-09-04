Feira da Cebola: 36 puestos y homenaje a María Jesús Bermúdez y Sandra Patiño

Sanxenxo celebra hoy una de las jornadas centrales de las fiestas de Santa Rosalía con una nueva edición de la XLIV Feira da Cebola, que vuelve a reunir a los mejores productores de la comarca en el recinto portuario. La jornada dará comienzo con pasacalles y alboradas a cargo de la Asociación Cultural Abiñadoira y la Banda de Música. A las 10.00 horas, se procederá a la apertura de los puestos y la venta de hortalizas.

En el mismo recinto, a las 12.30 horas dará comienzo la ceremonia de entrega de las Cebolas de Ouro 2026, galardón con el que en esta edición serán distinguidas María Jesús Bermúdez y Sandra Patiño. Durante la ceremonia también se repartirán 1.780 euros en premios para las cebollas más grandes, las composiciones artísticas más originales, las ristras más largas y el puesto mejor presentado.

Son dos vecinas que serán reconocidas por ejercer de embajadoras de Sanxenxo de diferentes formas, una por ser un referente en gastronomía y otra por ser un vínculo entre los municipios de Ayora, en Valencia, y Sanxenxo.

María Jesús Bermúdez, «Susa» hizo evolucionar la Casa Teodoro y fue artífice del desarrollo más dulce de este pequeño obrador con sus famosas sus tartas de manzana, la tarta de Santiago, los brazos de gitano o las cañitas de crema. Una de sus iniciativas más relevantes fue incorporar la elaboración de croissants a la vida diaria de Sanxenxo. Sus famosos croissants no necesitaron un plan de marketing ni inversión en publicidad. Solo fue preciso abrir las puertas «a tantos turistas que visitaban o noso pequeno paraíso cada ano facendo que levaran un pouco de sabor para aqueles que non podían desfrutar de Sanxenxo».

Sandra Patiño , natural de Noalla y residente desde hace años en Ayora (Valencia), ha desarrollado una destacada trayectoria de servicio público en dicho municipio, ejerciendo actualmente como concejala de Turismo, Desarrollo Local y Dinamización de Empresas. Desde tierras valencianas, Patiño siempre ha ejercido como una gran embajadora de Sanxenxo y, en especial, de Noalla, su parroquia natal.

A su trayectoria institucional se suma su ejemplo personal de fortaleza y superación frente a la enfermedad. La iniciativa solidaria promovida por su compañero José Luis Martínez, quien recorrió en bicicleta los más de mil kilómetros que separan Ayora de Sanxenxo para recaudar fondos destinados a la investigación contra el cáncer, ha puesto de manifiesto el afecto y reconocimiento que Sandra ha sabido despertar entre ambos municipios.

En la vertiente religiosa del programa, a las 19.00 horas, se celebra la misa cantada por el coro parroquial San Xinés de Padriñán, en el templo nuevo y una ofrenda de la Danza de Río frío a cargo de Abiñadoira. A partir de las doce de la noche se realizará la gran tirada de fuegos de artificio desde la playa de Silgar.

En la jornada de ayer la Praza de Pascual Veiga acogió el concierto de Cantos da Terra y por la noche se celebró la procesión nocturna para recoger la imagen de Santa Rosalía con el acompañamiento de la Banda de Música de Sanxenxo y Abiñadoira. A partir de las 22.30 horas, tendrán lugar los Concertos da Cebola, con Germán Prieto, en la Rosa dos Ventos, y Grupo La Movida a las 23.30 horas en el Paseo dos Barcos.

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La programación festiva continua mañana sábado con el reto de cocinar la tortilla más grande del mundo en el recinto portuario elaborada por El Huevo de la Abuela. La mitad será con cebolla de Sanxenxo y la otra mitad, sin cebolla. La preparación dará comienzo a las 10.30 horas. Está previsto que a partir de las 14.30 horas comience el reparto de raciones. El precio será de tres euros. La recaudación estará destinada a entidades benéficas.