La farándula medieval llena las calles de Pontevedra

Pontevedra ya revive su esplendor medieval en la vigésimo quinta edición de la Feira Franca. La llegada de los pregoneros y el espectáculo nocturno en la plaza de A Ferrería marcaron el arranque de una Feira Franca que este sábado convierte el centro histórico y sus inmediaciones en una gran «romería urbana» sostenida sobre la activa y multitudinaria implicación ciudadana, que se traduce en la participarán más de 100 establecimientos de hostelería y cerca de 165 espacios autorizados para comidas y cenas en el espacio público. Además, el mercado medieval cuenta con un centenar de puestos de artesanía y 47 de alimentación, distribuidos por un recinto que se amplía este año hacia la Alameda.

Público del espectáculo de A Ferrería. | GUSTAVO SANTOS

El tema central de este 25 aniversario es «As Tabernas» y entre las principales novedades figura la recuperación de la cerveza artesanal del convento de San Benito (anterior al año 1467), una iniciativa del actual párroco de Lérez que trae de vuelta este producto a la feria. Su llegada estaba prevista por río a las 11,00 horas, pero se retrasa a las 13.00 por la marea.

Las acrobacias anuncian el inicio de la cita. | GUSTAVO SANTOS

Esta novedosa iniciativa se celebra en el puente de O Burgo donde aguardan los representantes de antiguos monasterios vinculados a Lérez y, desde el río, aparece una embarcación. A bordo viaja el abad de Lérez junto a cinco o seis benedictinos y varios barriles de madera de cerveza. Desembarcarán, cargarán los toneles en parihuelas y emprenderán el camino hacia el corazón de la fiesta.

La historia de la tabernera Aldara marcó el inicio de las celebraciones. | GUSTAVO SANTOS

No transportarán realmente miles de litros de cerveza río abajo, porque sería inviable para la puesta en escena, pero sí será la representación pública de una iniciativa que mezcla historia monástica, producto local, teatralización y participación ciudadana.

Los trajes de época se repiten hoy. | GUSTAVO SANTOS

Detrás de esta novedosa idea está Manuel Chouciño, párroco de Lérez, conocido por sus iniciativas de acercamiento de la parroquia a los pontevedreses, y que este año ha decidido sumar a la Feira Franca una de las tradiciones históricamente más asociadas a los monasterios: la elaboración de cerveza.

Algunos de los participantes. | GUSTAVO SANTOS

Por su parte, el eje de la inauguración del viernes es el espectáculo de la compañía Pablo Méndez Performances con un show de gran complejidad técnica y que giró en torno a Aldara, una chica que asume las rentas de la taberna de su difunta madre en 1467. A través de esta dramaturgia, se busca poner en valor el papel histórico de la mujer como empresaria y motor de la sociedad. Mientras espera por la llegada del vino del Ribeiro para saldar las deudas con un recaudador de impuestos, Aldara comparte con el público las fantásticas historias que viajeros, trovadores y soldados contaron en su taberna.

En el campo organizativo, ante el cierre del Teatro Principal por sus obras de restauración, la planta baja de la Casa Consistorial alberga el hospital de campaña para el operativo especial sanitario, que cuenta con médicos, profesionales de enfermería y ambulancias distribuidas de manera estratégica por todo el mapa de la fiesta.

Además, hay un Punto Violeta en la plaza de Ourense que funciona en horario nocturno, desde las 22.00 horas de la noche hasta las 6.00 horas de la mañana. El objetivo prioritario de este recurso es informar sobre las violencias machistas, asesorar y acompañar en el caso de producirse cualquier tipo de agresión durante la jornada. El servicio cuenta con dos profesionales expertas en igualdad, una de ellas psicóloga especializada en violencia de género.

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Y al margen de la animación que supone la presencia de miles de personas en la calle y las decenas de mesas para comer o cenar, el programa festivo incluye un sinfín de actividades y talleres de esgrima, tipo con arco, oficios tradicionales, pasacalles, música medieval, exposición de barcos tradicionales o juegos infantiles en A Ferrería, Montero Ríos, la plaza de la Peregrina, A Pedreira, Reina Victoria, plaza de España o el puente de O Burgo, así como el habitual torneo de caballeros de la plaza de toros con dos sesiones vespertinas de entrada gratuita hasta completar el aforo.