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La Diputación de Pontevedra moviliza 2,1 millones en carreteras y saneamiento

Luis López destaca los programas de visitas que la entidad ofrece gratuitamente a los centros educativos de la provincia

Luis López, este viernes

Luis López, este viernes / FdV

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Rafa Vázquez

Pontevedra

La junta de gobierno de la Diputación de Pontevedra ha dado luz verde a nuevas inversiones por un importe conjunto de 2,1 millones de euros, que incluyen ayudas a tres municipios, actuaciones de mejora de la seguridad viaria en carreteras provinciales y trabajos de saneamiento, según ha informado este viernes el presidente provincial, Luis López.

Entre los acuerdos figura la aprobación de tres aportaciones del Plan +Provincia 2026-2027 por un total de 320.000 euros para los ayuntamientos de Barro, A Guarda y Moraña.

En Barro se destinarán 75.000 euros a la ampliación de la red de saneamiento en Parada, en A Portela. A Guarda recibirá 105.000 euros para la urbanización de la prolongación de la calle Baixo Muro y su conexión con la calle Ireira, mientras que Moraña dispondrá de algo más de 130.000 euros para eliminar la fosa séptica de Paraños, ejecutar una estación de bombeo de aguas residuales y conectarla a la red de saneamiento.

La junta de gobierno también ha aprobado nuevos trámites relacionados con dos actuaciones en carreteras provinciales de Moraña y Portas, que suman una inversión próxima a los 800.000 euros.

En Moraña se ha aprobado el expediente para contratar las obras de mejora de la seguridad viaria en la EP-8201 Moraña-Santa Xusta-Couso, en concreto en un tramo de 240 metros entre Moraña y Santa Xusta, con un presupuesto de 265.000 euros.

Por su parte, la Diputación ha adjudicado por 520.000 euros las obras de mejora del tramo antiguo de A Azucreira de la carretera provincial EP-8004 Caldas de Reis-Vilanoviña, en el municipio de Portas.

Asimismo, se ha aprobado el expediente para contratar las obras de mejora de la seguridad viaria en las carreteras EP-8501 Valga-Os Martores y EP-8502 Valga-Baño. La actuación se ejecutará mediante un convenio entre la Diputación y el Ayuntamiento de Valga y contará con un presupuesto de 887.000 euros.

La institución provincial asumirá el 80 por ciento de la inversión, unos 709.000 euros, y el municipio aportará el 20 por ciento restante, alrededor de 177.000 euros.

El presidente provincial ha situado estas actuaciones dentro de la estrategia de mejora y vertebración territorial a través de la red viaria provincial.

En la misma comparecencia, y ante el inicio del nuevo curso escolar, Luis López ha destacado los programas de visitas que la Diputación ofrece gratuitamente a los centros educativos de la provincia.

La oferta incluye recorridos guiados por el Pazo Provincial, el Museo de Pontevedra, los castillos de Soutomaior y Sobroso, la Estación Fitopatolóxica do Areeiro y la Finca Mouriscade.

La institución provincial también organiza visitas a granjas-escuela de la provincia dentro de los programas 'Vive o Rural' y 'Rosalía, a súa casiña e o meu lar', así como a la Casa-Museo de Rosalía de Castro en Padrón.

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Finalmente, la junta de gobierno ha aprobado el expediente para contratar las obras de mejora de las gradas del Centro Vacacional de A Lanzada, con un presupuesto próximo a los 160.000 euros.

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