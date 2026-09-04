Detenido en Pontevedra por agredir a su expareja en su casa y perseguirla después por la calle

La Policía Local de Pontevedra detuvo el pasado día 1 de septiembre a un hombre en el centro de la ciudad como presunto autor de un delito de violencia de género, tras ser sorprendido por varios testigos cuando agredía su expareja en la vía pública. Según la declaración de la víctima, la agresión ya había comenzado en el domicilio que comparten y siguió en la calle, al ser perseguida cuando trataba de huir.

Según informa el Concello de Pontevedra, la intervención policial fue posible gracias a una alerta ciudadana que movilizó a los agentes, por lo que la Policía Local ha querido destacar y agradecer la implicación de las personas que presenciaron los hechos y que no dudaron en alertar a los agentes y colaborar con ellos.

Las mismas fuentes indican que la mujer explicó que suceso comenzó con una discusión en el domicilio que ambos comparten, en la que el agresor la agarró por el cuello y le propinó una patada en una pierna. Cuando la víctima salió a la vivienda para huir, él fue detrás de ella y continuó empujándola de forma reiterada en la vía pública.

Varias personas que presenciaron los empujones en calle recriminaron la actitud del hombre y alertaron de inmediato a la Policía. A la llegada de las patrullas, los agentes encontraron la mujer visiblemente afectada en la calle, mientras el presunto autor estaba en el domicilio, donde fue detenido finalmente.

Una pareja arrestada por trapicheo

En otra intervención, agentes de la Policía Local de Pontevedra detuvieron a un hombre y una mujer como presuntos responsables de un delito contra la salud pública. Los sospechosos fueron sorprendidos en posesión de 13,5 gramos de cocaína y 282 euros en efectivo fraccionados en billetes de diverso valor.

Según el Concello, una patrulla observó la presencia de estas dos personas, que cuando se percataron de la presencia policial actuaron de manera sospechosa para los agentes: el varón trató de huir, mientras que la mujer quedó en el lugar en un evidente estado de nerviosismo.

En el transcurso del registro, los agentes localizaron una riñonera que llevaba la mujer, en la que guardaba dos envoltorios con bolsas transparentes de pequeño tamaño con una sustancia blanca, identificada como cocaína. Asimismo, en su cartera se intervinieron los 282 euros en efectivo.

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Tras el hallazgo de la droga y del dinero, la mujer manifestó a los agentes que tanto la sustancia como el efectivo pertenecían al hombre, quien reconoció su propiedad. Finalmente, los agentes procedieron a la detención de ambos dos como presuntos autores de un delito contra la salud pública.