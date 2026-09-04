El bajo caudal del Lérez en Pontevedra obliga a reajustar el sistema de bombeo de Monte Porreiro

Pocas veces en su historia reciente Pontevedra se ha visto al borde de acordar cortes del suministro por falta de agua, pero la sequía que afecta desde hace semanas al Lérez apunta en esa dirección. Con el caudal del río en mínimos, tras bajar de forma drástica después de las lluvias de finales de agosto, el Concello ya ha decidido adoptar medidas de emergencia. Y además de reducir o anular riegos, baldeos y otros consumos, ha encargado a la empresa concesionaria que reajuste el sistema de bombeo de Monte Porreiro, donde se localiza la captación de agua para la población, con el fin de garantizar, al menos a corto plazo el suministro.

Y es que la resolución del alcalde, Miguel Fernández Lores, donde se encarga esta obra de urgencia, se admite de forma clara que «estamos ante una situación que supone un gravísimo riesgo de desabastecimiento de agua potable a cinco concellos de la ría».

Se recuerda que según datos de Meteogalicia, «en los últimos seis meses del año, Pontevedra recibió una precipitación total de 216,2 litros por metro cuadrado, equivalente a un 12% de la precipitación media anual de los últimos años. Esta circunstancia, unida las elevadas temperaturas de este verano, provocó un descenso drástico en el nivel del río Lérez y, consecuentemente también en los caudales aportados por el río en la Estación de Bombeo de Monte Porreiro desde la que se elevan las aguas captadas hasta la Estación de Tratamiento de Agua Potable de Couso, en la parroquia de Lérez»..

Pontevedra, y otros veinte concellos están en alerta por sequía, una declaración que podría elevarse a la de emergencia de seguir así las cosas «ante la previsión de que las bombas de la Estación de Monte Porreiro dejen de elevar el caudal máximo (0,4 m3/s) y haya que empezar a complementar el suministro desde el embalse de Pontillón de Castro, al encontrarse la aportación del río por debajo de esos 0,4 m3/s (400 l/s)»

Se añade que «actualmente, las bombas entregan un caudal fijo de 200 l/s, por lo que solo pueden bombear en rangos de 200, 400 o 600 l/s» y el «principal problema que se deriva de esta circunstancia es el volumen de agua que se dejará de captar cuando los caudales del río estén entre 0 y 200 l/s o entre 200 y 400 l/s ya que se podrían perder hasta un máximo de 200 l/s, o 17.000 metros cúbicos/día, que se irían directamente al mar. Además, si el caudal baja de 200 l/s, no se podría bombear nada».

A juicio del Concello, «la solución de este problema no se puede retrasar. La necesidad de solucionar este problema no admite demora por el grave riesgo que supondría dejar se suministro de agua potable no solo la población de Pontevedra, sino también a la de los municipios de la ría»

La solución propuesta consiste en «instalar un variador de frecuencia en la Estación de Bombeo de Monte Porreiro. Los variadores de frecuencia son dispositivos electrónicos que controlan la velocidad de los motores eléctricos al ajustar la frecuencia de la corriente suministrada. En el contexto de las bombas hidráulicas, estos dispositivos permiten modificar la velocidad del motor que impulsa la bomba, el cuál su vez afecta al caudal y presión del flujo hidráulico. Esta solución nos permitiría ajustar el caudal al 50% de rendimiento de la bomba y cubrir así un rango de entre 100 l/s y 600 l/s, con intervalos de 100 l/s».

Se trata, en definitiva, de optimizar el sistema de captación en Monte Porreiro, donde el caudal del río se situaba ayer ya por debajo del metro cúbico por segundo, y aplazar todo lo posible el uso del agua almacenada en el embalse del Pontillón. Esta presa se encuentra al 80% de su capacidad total, una cifra por debajo de lo habitual en estas fechas y si hubiera que cerrar el bombeo del Lérez, solo habría agua para un máximo de quince días con la acumulada en el embalse.

La Diputación expondrá en Bruselas su modelo de gestión comunitaria del agua

La Diputación de Pontevedra presentará el próximo 13 de octubre en Bruselas su modelo de apoyo a las comunidades de usuarios de agua de la provincia, después de haber sido seleccionada para compartir esta experiencia en la Semana Europea de las Regiones y las Ciudades, uno de los principales foros comunitarios sobre políticas territoriales. El presidente de la Diputación, Luis López, encabezará la delegación provincial, en la que también participará el diputado de Acción Comunitaria y Fondos Europeos, Javier Tourís.

La institución expondrá ante representantes europeos una estrategia centrada en la modernización de las instalaciones, la eficiencia en el uso de los recursos hídricos y la gestión colectiva. López anunció ayer el desplazamiento a Bruselas y aprovechó para hacer un balance de las políticas desarrolladas por la Diputación para apoyar a las comunidades de usuarios de agua.

Según los datos facilitados por la institución, en los últimos tres años se han movilizado cerca de ocho millones de euros para modernizar más de 500 comunidades. En concreto, más de siete millones de euros se han canalizado mediante 440 ayudas de hasta 10.000 euros del programa +Aqua, destinado a mejorar las instalaciones y los sistemas de gestión de estas entidades. A esta cantidad se incorporarán las solicitudes de la convocatoria correspondiente a este año, de la que permanecen pendientes de tramitar alrededor de 400 peticiones.

Además, la Diputación ha destinado otros 700.000 euros a facilitar la regularización de cerca de 70 comunidades de aguas, mediante asesoramiento y apoyo en la preparación de documentación y en los trámites administrativos necesarios. El organismo provincial sitúa estas medidas dentro de una estrategia más amplia que incluye iniciativas como los Premios Aqua, el concurso escolar Gotiña, el Observatorio da Auga y el Congreso Internacional da Auga.

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López también defendió la necesidad de reforzar la eficiencia en la gestión de los recursos hídricos, especialmente ante los periodos de sequía. En este sentido, subrayó que el hecho de que Pontevedra sea una provincia con abundantes recursos hídricos no la protege frente a estos episodios.