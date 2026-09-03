El Teatro Principal de Pontevedra acentúa su reforma de emergencia y seguirá cerrado todo el año

El Teatro Principal, cerrado por completo desde que el 20 de marzo se desplomó en medio de un espectáculo musical parte del falso techo de escayola, seguirá sin uso al menos en lo que queda de año. El Concello, que ejecuta obras de emergencia desde hace más de cinco meses estima que, en el mejor de los casos, esas labores no estarán finalizadas hasta los últimos días de diciembre.

Son dos empresas y un arquitecto los implicados en estas obras de emergencia por unos 552.000 euros y el Concello acaba de ampliar el contrato con una de ellas ya que el deterioro del falso techo es general en todo el recinto y no solo donde se desplomó y causó heridas a cinco espectadores.

Según el balance municipal, tras el habitual parón de agosto por el convenio de la construcción, los trabajos se retoman este mes con la colocación del nuevo falso techo tras la sustitución del cableado eléctrico. A su vez, las obras del ascensor, baño y humedades en las terrazas exteriores están rematadas «a falta de algún detalle».

Cerca ya de cumplirse seis meses sin que la ciudad disponga de una de sus sedes culturales básicas y citas canceladas al no tener todo cabida en el Pazo da Cultura, los trabajos de emergencia comenzaron en una estimación de 250.000 euros, pero ya se ha duplicado con creces esa cifra al aparecer nuevas deficiencias durante la ejecución. El objetivo inicial era poder reabrir el Teatro Principal el próximo otoño, pero la sucesión de anomalías lo complica y ahora ya se apunta a «finales de diciembre» como fecha más optimista.

Tras el desplome parcial y el análisis de su estado, se decidió retirar toda la estructura antigua y reconstruirla por completo con madera en lugar de escayola puesto que la estructura anterior ya no cumplía los estándares de seguridad vigentes. La diversas anomalías del edificio se localizaron de inmediato. Tras los trabajos de desmontaje del falso techo se verificó el mal estado de varios elementos ocultos hasta entonces, entre ellos la escayola, los largueros de madera, parte de la estructura de apoyo y la instalación eléctrica.

Las catas y las inspecciones confirmaron que algunos puntos de apoyo estaban deteriorados o directamente habían perdido la escayola que debía reforzarlos. Uno de los principales problemas detectados afectaba precisamente a ese material, que podía desprenderse de golpe, como ocurrió hace dos meses.

Después se descubrieron deficiencias en los largueros de madera blancos que forman parte del falso techo y que cumplían una función acústica dentro de la sala. Estas piezas ayudaban a modular el sonido, mientras la escayola actúa como superficie reflectante. Sin embargo, las pruebas de carga demostraron que su sujeción dependía en algunos casos de una simple punta clavada contra el techo, sin material de apoyo suficiente. Al aplicar fuerza, las piezas se desprendían.

El Concello aprovechará esta reforma de emergencia para la adaptación del teatro a la normativa actual de construcción y seguridad. La obra incluye además la renovación de la iluminación. Aunque inicialmente estaba previsto conservar el alumbrado existente, al retirar el falso techo las luminarias quedaron colgadas y parte del cableado resultó afectado. La instalación tampoco cumple los estándares actuales, por lo que será sustituida. El Concello prevé aprovechar la actuación para instalar iluminación led, más eficiente desde el punto de vista energético.

La reconstrucción no se hace en escayola, sino en madera ante la dificultad de encontrar artesanos especializados en la ejecución manual de piezas como las originales, que en su día se moldeaban directamente en la obra. La madera, además, permite reproducir con mayor precisión el mapeado acústico realizado en el teatro.

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Ese estudio acústico ha confirmado incluso una queja histórica de los trabajadores del Principal: una zona entre la tercera y la cuarta fila de la parte izquierda no sonaba correctamente. Se detectó un rebote anómalo del sonido en ese punto. La fabricación de las nuevas piezas fuera del teatro y su posterior montaje con técnicas actuales permitirá ajustar mejor su colocación y recuperar, según espera el Concello, la calidad sonora de la sala.