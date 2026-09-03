Se presentan cuatro empresas para el proyecto de pista multideporte de Marín
El Concello sustituirá las canchas deportivas actuales por una nueva cancha financiada con casi 230.000 euros
R. P.
El proyecto de la gran pista multideporte de Marín, a construirse en la Praza de España para sustituir las actuales canchas deportivas, será financiado con 226.879 euros. Se han presentado cuatro empresas a la adjudicación de la obra, de las cuales se elegirá una sola tras una reunión el próximo lunes convocada para la Mesa de Contratación, que escogerá la oferta más beneficiosa.
El diseño de esta nueva pista será acorde con la renovación urbana de toda la zona entre la Alameda y la Praza de España, y permitirá practicar diferentes deportes grupales como pueden ser fútbol o baloncesto.
El gobierno local decidió destinar parte del fondo del III Plan Extraordinario de Infraestruturas deportivas de la Diputación Provincial para la creación de nuevas canchas. Las instalaciones actuales, muy utilizadas por los niños de Marín, se encuentran en pésimo estado tras el paso del tiempo y el intenso uso, por eso no basta con rehabilitarlas.
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