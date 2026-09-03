Pontevedra suma este curso 46 nuevos profesores de los mil que se incorporan en toda Galicia

El conselleiro de Educación Román Rodríguez, ha dado este jueves la bienvenida a los 1.012 maestros y profesores que en este nuevo curso se incorporan a las aulas tras aprobar las oposiciones. Lo hizo en un encuentro celebrado en la Cidade da Cultura de Galicia, en el que participaron los 401 maestros de Educación Infantil y Primaria que superaron el proceso en el turno de ingreso. Este viernes se desarrollará el acto para los 573 profesores de Enseñanza Secundaria y los 38 de sectores singulares de la FP que obtuvieron plaza en el turno de ingreso libre.

En el caso de Pontevedra, los profesores de nueva incorporación para comenzar el curso el próximo miércoles, son 46, mientras que en los demás municipios de la comarca lo harán otros 37 nuevos profesionales, repartidos del siguiente modo: Marín (15), Sanxenxo (4), Poio (3), Portas (3), Caldas (2), Cerdedo Cotobade (2), Moraña (2), Ponte Caldelas (2), Vilaboa (2), A Lama (1) y Barro (1).

Según la Xunta las nuevas incorporaciones tienen una edad media de 32,4 años. Están en sus respectivos centros, repartidos en 194 municipios de Galicia, desde este martes 1 de septiembre, tras aprobar las oposiciones celebradas este verano en el turno de ingreso libre.

El titular del departamento educativo del Gobierno gallego felicitó a los asistentes «por la obtención de frutos tras un largo proceso de trabajo y esfuerzo». «El camino hasta llegar aquí no fue fácil, pero vuestro compromiso ya quedó patente y estoy seguro de que, a partir de este momento, con vuestro trabajo diario en las aulas, aún lo va a ser más», dijo.

De los 1.012 docentes que se estrenan como funcionarios en prácticas, los que se incorporan al cuerpo de maestros lo hacen en ocho especialidades; los del cuerpo de profesores de Enseñanza Secundaria en 29 y los del de profesores de sectores singulares de la FP en cinco especialidades.

Las cinco especialidades con mayor número de nuevos docentes en el cuerpo de maestros son las de Educación Primaria (105), Pedagogía Terapéutica (81), Educación Infantil (69), Lengua Extranjera Inglés (38) y Audición y Lenguaje (35). En el caso del cuerpo de profesores de Enseñanza Secundaria, las especialidades con más incorporaciones son Inglés (78), Lengua y literatura gallega (69), Lengua castellana y literatura (30), Geografía e historia (29) y Matemáticas (28).

En el de profesores de sectores singulares de la Formación Profesional, 11 personas obtuvieron plaza en la especialidad de Cocina y pastelería, otras 11 en la de Mantenimiento de vehículos, siete en la de Estética, cinco en la de Soldadura y cuatro en la de Fabricación e instalación de carpintería y mueble.

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El 70% son mujeres, un total de 708, mientras que el 30% (304 personas) son hombres. Los más jóvenes son siete maestros nacidos en 2003, de las especialidades de Pedagogía Terapéutica (2), Francés (2), Audición y Lenguaje (1), Inglés (1) y Educación Infantil (1). La persona de más edad que obtuvo plaza fue un docente de Enseñanza Secundaria de la especialidad de Organización y gestión comercial nacido en 1967.