Pontevedra acelera los fondos EDIL: más de 11 millones quedarán comprometidos este mes

Pontevedra avanza en la ejecución de los proyectos vinculados a los fondos europeos EDIL, un programa de 14,55 millones de euros que permitirá financiar actuaciones en Monte Porreiro, A Seca-Valdecorvos y A Parda, además de iniciativas vinculadas a la estrategia Smart City. Dos de las principales obras, el Parque da Parda y el pabellón de Monte Porreiro, ya están en ejecución y el calendario municipal sitúa la finalización del conjunto de actuaciones en el tercer trimestre de 2028.

La planificación deja así margen respecto al límite para ejecutar y justificar el programa, fijado a finales de 2029. El gobierno local sostiene además que Pontevedra llegará con antelación a los primeros hitos exigidos para 2027. Actualmente contabiliza 2,594 millones de euros ejecutados entre las obras del parque y el pabellón y prevé incorporar este septiembre a la plataforma estatal Aldea el proyecto de Monte Porreiro. Entre ambos suman inversiones superiores a 11 millones de euros.

«Ya tenemos cumplidas las condiciones», aseguró este jueves el alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, al presentar el cronograma de los trabajos. El plan EDIL dispone de 14.550.506 euros, de los que 8,73 millones —el 60%— proceden del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). Los 5,82 millones restantes corresponden a aportaciones municipales.

El proyecto más próximo a terminar es el Parque da Parda, cuya conclusión está prevista para el segundo trimestre de 2027, aunque Lores confía en adelantarla al ser una de las actuaciones más avanzadas. La implantación tecnológica de Pontevedra Smart City se prolongará hasta el último trimestre de ese año.

A más largo plazo, el campo de fútbol de rugby tiene fijado su remate para el segundo trimestre de 2028. El pabellón, el centro social y la reforma de calles de Monte Porreiro, junto con la pasarela ferroviaria de A Seca, tienen como horizonte el tercer trimestre de 2028.

También habrá cambios en el reparto de los fondos. La actuación prevista inicialmente en Valdecorvos será ejecutada por la Xunta de Galicia, por lo que los 1,5 millones que Pontevedra reservaba para ese proyecto dentro del EDIL se redistribuirán entre otras iniciativas del programa. El colector de la calle José Malvar, vinculado a las actuaciones hidráulicas de la zona, queda inicialmente fuera de la financiación europea.

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El Concello mantiene, en cualquier caso, su intención de alcanzar los 20 millones de inversión inicialmente planteados, completando con recursos propios las actuaciones que no puedan cubrirse con las ayudas europeas.