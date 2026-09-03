La oferta musical más variada en la Festa dos Mozos de O Campo Lameiro

Llega una nueva edición de la Festa dos Mozos de O Campo Lameiro, que se celebra el domingo con música de lo más variada. A partir de las 19.00 horas en la Praza do Concello estará Ailá. A las 20.15 horas el programa prosigue con el Cancioneiro Galego a cargo de Fátima Pego, Manoele de Felisa, Lupe Blanco, Unión Musical de Campo Lameiro, grupo tradicional Foula y Coral Polifónica de Campo Lameiro. A las 22.15 horas será el turno de la música urbana de 9Louros.

El cantante 9Louro y el grupo tradicional Ailá son algunas de las estrellas de la jornada. La banda compostelana ganó en 2023 el premio Martín Códax de la Música y fue elegida en 2024 como representante de Galicia en el Festival Internacional del Mundo Celta en Ortigueira.

Su propuesta está inspirada en el respeto a la tradición y a la música patrimonial gallega, con una visión sin fronteras, mezclada con ritmos y melodías de otros lugares y culturas. A partir de las 22.15 horas será el turno de 9Louro, un joven cantante de Muros que representa a la escena urbana gallega. En O Campo Lameiro presentará «Amorrer», su segundo álbum de estudio, que combina bachata y pop con reggaetón, trap, funk brasileño o «afro beats». Sus letras están cargadas de sensibilidad emocional, hablando de amor y desamor, vínculos humanos e inseguridades personales de una manera íntima y honesta.

Su estética es minimalista pero presenta un cuidado preciso, y su discografía compagina producciones musicales caseras con sonidos modernos y experimentales creando una atmósfera cálida y melancólica, aunque también bailable. Su concierto dará fin a la Festa dos Mozos.

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Estos artistas son el plato fuerte de la noche, pero a las 20.15 horas se podrá disfrutar también del «Cancioneiro Galego» a cargo de Fátima Prego, Manoele de Felisa, Lupe Blanco, la Unión Musical de Campo Lameiro, el grupo tradicional Foula y la Coral Polifónica municipal.