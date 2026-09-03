Cita popular
La oferta musical más variada en la Festa dos Mozos de O Campo Lameiro
O Campo Lameiro presenta un panorama musical variado centrado en poner en valor el talento propio gallego. Desde uno de los representantes de la escena urbana de la comunidad, pasando por un celebrado grupo que innova con la tradición, hasta los grupos locales que animan fiestas y momentos especiales.
Llega una nueva edición de la Festa dos Mozos de O Campo Lameiro, que se celebra el domingo con música de lo más variada. A partir de las 19.00 horas en la Praza do Concello estará Ailá. A las 20.15 horas el programa prosigue con el Cancioneiro Galego a cargo de Fátima Pego, Manoele de Felisa, Lupe Blanco, Unión Musical de Campo Lameiro, grupo tradicional Foula y Coral Polifónica de Campo Lameiro. A las 22.15 horas será el turno de la música urbana de 9Louros.
El cantante 9Louro y el grupo tradicional Ailá son algunas de las estrellas de la jornada. La banda compostelana ganó en 2023 el premio Martín Códax de la Música y fue elegida en 2024 como representante de Galicia en el Festival Internacional del Mundo Celta en Ortigueira.
Su propuesta está inspirada en el respeto a la tradición y a la música patrimonial gallega, con una visión sin fronteras, mezclada con ritmos y melodías de otros lugares y culturas. A partir de las 22.15 horas será el turno de 9Louro, un joven cantante de Muros que representa a la escena urbana gallega. En O Campo Lameiro presentará «Amorrer», su segundo álbum de estudio, que combina bachata y pop con reggaetón, trap, funk brasileño o «afro beats». Sus letras están cargadas de sensibilidad emocional, hablando de amor y desamor, vínculos humanos e inseguridades personales de una manera íntima y honesta.
Su estética es minimalista pero presenta un cuidado preciso, y su discografía compagina producciones musicales caseras con sonidos modernos y experimentales creando una atmósfera cálida y melancólica, aunque también bailable. Su concierto dará fin a la Festa dos Mozos.
Estos artistas son el plato fuerte de la noche, pero a las 20.15 horas se podrá disfrutar también del «Cancioneiro Galego» a cargo de Fátima Prego, Manoele de Felisa, Lupe Blanco, la Unión Musical de Campo Lameiro, el grupo tradicional Foula y la Coral Polifónica municipal.
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