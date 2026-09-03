Las obras del Camiño da Escola en Chancelas se financian con cerca de 63.000 euros

El proyecto de mejora del Camiño da Escola acaba de iniciar su primera fase, para el tramo entre la PO-308 y el colegio, en Chancelas. Las actuaciones estarán provistas de una financiación de 62.946 euros, aportada en el marco del Plan +Provincia de la Diputación de Pontevedra.

Se trata de un camino municipal que permite el acceso al centro educativo y, además, conecta diferentes núcleos urbanos con playas de gran afluencia. Fuera de su uso para el transporte hacia el colegio, funciona como una vía alternativa de circulación durante los meses estivales.

Por ello, debido al tránsito continuado de vehículos y a la acción del agua durante las épocas más lluviosas, el pavimento de asfalto presenta un notable deterioro en varios tramos, provocado por una erosión y arrastre de materiales constante.

El plan de mejora combina la rehabilitación de la rodadura y la mejora del sistema de drenaje. Se instalará una nueva red de evacuación de aguas pluviales, que incluirá soluciones enterradas de tubos y desagües y se complementará con las cunetas para la recogida en la superficie.

Estos trabajos contemplan la colocación de 115 metros de tubos de PVC de 400 milímetros de diámetro, la construcción de 145 metros de cuneta y la instalación de cinco pozos de registro y otros cinco desagües. El objetivo final es optimizar la recogida del agua, que será canalizada hacia unos colectores ya existentes. Además de estas obras a mayor escala, se tomarán medidas de calmado del tráfico.

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Según el alcalde de Poio, Ángel Moldes, «las actuaciones fueron consensuadas con los vecinos» y se incluyen dentro de «un proyecto ambicioso para mejorar toda la zona». En ese plan se incluye la mejora de la seguridad ejecutada en el Camiño Real. Tras terminar la primera fase de la vía a la escuela, se procederá a actuar sobre el tramo entre esta y la zona de costa, en Combarro.