Muere un hombre en la parroquia de Alba, en Pontevedra, tras ser rescatado del interior de una piscina
Ocurrió en la mañana de este jueves en una vivienda particular del lugar de Touceda
N. D.
Una hombre de unos 60 años ha fallecido en la mañana de este jueves en Pontevedra en una piscina particular, según informa el 112. La víctima fue rescatada del agua por algunos allegados pero no fue posible su reanimación. Los servicios sanitarios le practicaron diversas maniobras, pero solo pudieron confirmar su fallecimiento. Las fuerzas del orden trabajan para esclarecer lo ocurrido.
Sobre las 9.30 horas, un particular informó al 112 Galicia de que había una persona en el interior de una piscina situada en el lugar de Touceda, en la parroquia pontevedresa de Alba. Durante una de las llamadas, un familiar indicó que permanecía inconsciente y los bomberos confirmaron que, cuando llegaron, ya habían conseguido sacar al hombre del agua y era atendido por el personal sanitario.
Para este operativo se alertó a Urxencias Sanitarias de Galicia-061, a los Bomberos de Pontevedra y a la Policía Nacional.
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