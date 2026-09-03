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Inauguración

El Maruxa Mallo ya está en marcha: así arranca el nuevo polo creativo de Pontevedra

El Centro Internacional de Creatividad abrió sus puertas con Pont-Up Store, Culturgal y EspazoCoop entre sus primeros ocupantes y actividades programadas desde septiembre

Una actuación durante la inauguración del centro Maruxa Mallo.

Una actuación durante la inauguración del centro Maruxa Mallo. / Gustavo Santos / FDV

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Hugo de Dios

Pontevedra

El antiguo Conservatorio de Pontevedra ya tiene nueva vida. El edificio abrió este jueves sus puertas como Centro Internacional de Creatividad Maruxa Mallo, un espacio destinado a reunir proyectos de cultura, emprendimiento, innovación y economía creativa que arranca con entidades instaladas, programación definida y las primeras actividades a la vista.

El alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, centró su intervención inaugural precisamente en el contenido del nuevo equipamiento. «Lo importante de verdad es lo que pasa dentro de los edificios», señaló antes de enumerar ámbitos como la música, la literatura, el audiovisual, el diseño, la tecnología, el emprendimiento o la innovación. La aspiración, explicó, es que el centro facilite encuentros de los que puedan surgir proyectos todavía por imaginar.

El inmueble lleva el nombre de Maruxa Mallo, a quien Lores definió como una mujer «moderna, libre, transgresora y profundamente creativa». El reconocimiento se extiende al interior, ya que sus diferentes plantas recuerdan a Mercedes Peón, Fina Casalderrey, María Xosé Queizán, Olga Amoedo, Úrsula K. Le Guin, María Elena Vázquez Abal, Aldaolado y María Luz Morales, figuras procedentes de ámbitos como la música, la literatura, la ciencia o el periodismo.

Lores defendió además durante la apertura que el Maruxa Mallo «nace con vida» y no como un inmueble al que haya que buscarle posteriormente un uso. «Aquí ya hay entidades, proyectos, programación y espacios para trabajar, reunirse, crear y compartir», afirmó.

La inauguración sirvió para poner en marcha un proyecto que pretende convertir el inmueble en un punto de encuentro entre disciplinas y generaciones. Pont-Up Store, Culturgal y EspazoCoop figuran entre las primeras organizaciones que desarrollarán allí su actividad, con propuestas vinculadas al emprendimiento, la gestión cultural, el cooperativismo, los videojuegos o la innovación.

El calendario empezará a moverse de inmediato. El 10 de septiembre, EspazoCoop y Pont-Up Store celebrarán ConectaCoop, una jornada dirigida a cooperativas creadas durante los últimos 18 meses y centrada en estrategias de marketing y redes sociales. En octubre está prevista además una reunión sectorial para analizar los retos y el futuro del cooperativismo cultural.

El PP reclama actividad estable y pide evitar otro edificio vacío

La inauguración recibió también una valoración favorable del PP de Pontevedra, aunque su portavoz municipal, Rafa Domínguez, puso el acento en lo que ocurra a partir de ahora. Domínguez consideró positivo reforzar la oferta cultural y creativa de una ciudad que cuenta con Bellas Artes, el Museo de Pontevedra y la recuperada Bienal, pero advirtió de que abrir el edificio debe ser únicamente «el punto de partida».

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El popular citó como precedentes el CITA y la planta superior del Mercado de Abastos, que a su juicio no lograron mantener una actividad continuada pese a las inversiones realizadas. «Pontevedra no necesita edificios que se inauguren para después permanecer cerrados o sin actividad, sino espacios vivos, con programación y contenido», concluyó.

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