En marcha la obra del nuevo Mercado con el objetivo de esté listo en un año

Los trabajos de replanteo y el acopio de materiales marcan el inicio de las obras del nuevo mercado de Sanxenxo. La empresa adjudicataria, Oreco Balgón, realizará la obra por 5,3 millones de euros en un plazo de once meses, un plazo que vence el próximo verano, por lo que el objetivo es que el nuevo edificio esté listo en un año.

Según destaca el gobierno local, «la intervención supone la culminación de un proyecto concebido para revitalizar esta zona del casco urbano, ampliando el eje comercial de Sanxenxo hacia la Rúa Madrid y generando un nuevo espacio de encuentro para vecinos y visitantes».

Esta segunda y última fase toma el relevo de una primera actuación ya ejecutada hace meses, en la que se soterró el tráfico mediante un paso inferior que dejó preparada la infraestructura para un futuro aparcamiento público de 32 plazas, además de los accesos al mercado y a las plantas superiores.

El edificio contará con las siguientes plantas: un sótano de 1.447 metros cuadrados, distribuidos en accesos rodados, parking, almacenes y salas de máquinas; una planta baja de 494 metros y un altillo de 324 que acogerá el mercado de abastos; la primera planta (541 metros cuadrados) acogerá las dependencias municipales, mientras que la segunda y tercera (1.082 metros en conjunto) albergarán la biblioteca y la sala de estudios. Por último, en el espacio bajo cubierta se habilitará un espacio de terraza de 319 metros con un bar-restaurante.

Uno de los elementos característicos de la propuesta ganadora del concurso de ideas, «Los Lunes al Sol», firmada por el arquitecto catalán Toni Bosch, son sus tres fachadas acristaladas. Con el objetivo de que el edificio cumpla con todos los parámetros de eficiencia energética y climatización interior se colocarán 116 paneles fotovoltaicos. De este modo, se instalará un sistema de ventilación y climatización por aerotermia con bombas de calor independientes por planta.

También está previsto comenzar este mes el paseo para unir por el litoral las playas de Silgar y Baltar bordeando el parque de Punta Vicaño por las rocas.

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Esta actuación, incluida en la segunda convocatoria del Plan Provincia Extraordinaria-Plan Extra, se llevará a cabo con un presupuesto total de 1,8 millones de euros que serán financiados por la Diputación de Pontevedra y el Concello de Sanxenxo a partes iguales, pues ambos aportarán 900.000 euros. Adjudicado a Oreco Balgón, la misma empresa que ejecuta el mercado, la previsión es que el paseo esté listo la próxima Semana Santa.