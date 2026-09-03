Foro Empresa Pontevedra pone en marcha la Oficina de Inteligencia Territorial

Foro Empresa Pontevedra ya ha abierto el plazo de inscripción gratuita en la Oficina de Inteligencia Territorial, cofinanciada por el Plan Social Ence 2025, que se dirige a empresas de la ría y el área de Pontevedra, tanto en fase de puesta en marcha como de consolidación y crecimiento de estas iniciativas.

Según destacan sus impulsores, «el servicio ofrece a las empresas siete horas de acompañamiento personalizado, combinando atención directa y análisis técnico especializado en función de las necesidades identificadas en cada caso». Las solicitudes podrán presentarse hasta el 22 de septiembre y el número de plazas es limitado. Las empresas interesadas podrán inscribirse hasta el 22 de septiembre a través del siguiente enlace https://forms.cloud.microsoft/e/UxReHqJdwh.

Foro Empresa Pontevedra ha puesto en marcha desde el Observatorio del Área y Ría de Pontevedra la Oficina de Inteligencia Territorial para el manejo de la herramienta SIET, Sistema de Inteligencia Económica Territorial. Es un servicio dirigido a empresas de la ría y el área de Pontevedra que busca facilitar la toma de decisiones durante las fases de puesta en marcha, consolidación y crecimiento de la actividad empresarial.

El nuevo servicio ofrece acompañamiento personalizado a empresas de la ría y el área de Pontevedra para analizar su mercado, entorno competitivo y oportunidades de crecimiento. El servicio se prestará durante los meses de septiembre y octubre, combinando atención directa y análisis técnico especializado en función de las necesidades identificadas en cada caso.

El objetivo es que las empresas puedan disponer de información útil para conocer mejor su mercado, analizar el entorno competitivo e identificar oportunidades existentes en el territorio, incorporando datos económicos y territoriales a sus procesos de decisión.

El servicio contempla un diagnóstico inicial de necesidades, la recopilación e integración de información relevante y la realización de análisis e informes personalizados. Asimismo, las empresas participantes podrán recibir formación práctica para aprovechar la herramienta de inteligencia territorial disponible en la web del Observatorio del Área y Ría de Pontevedra.

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La Oficina de Inteligencia Territorial «se configura como un recurso de apoyo tanto para iniciativas que se encuentran en sus primeras etapas como para empresas ya implantadas que necesiten profundizar en el conocimiento de su entorno para orientar nuevas decisiones, detectar oportunidades o reforzar su posición competitiva», añaden.