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La Feira Franca de Pontevedra contará con un punto violenta contra la violencia machista

Estará en la plaza de Ourense el sábado de 22.00 a 6.00 horas

Punto violenta de la Feira Franca de 2025

Punto violenta de la Feira Franca de 2025 / Rafa Vázquez

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R. P.

Pontevedra

El Concello de Pontevedra instalará de nuevo el Punto Violeta en la plaza de Ourense con motivo de la Feira Franca. El dispositivo se emplazará en la plaza de Ourense y funcionará en horario nocturno, desde las 22.00 horas de la noche hasta las 6.00 horas de la mañana.

El objetivo prioritario de este recurso es informar sobre las violencias machistas, asesorar y acompañar en el caso de producirse cualquier tipo de agresión durante una de las jornadas lúdicas más concurridas del año, a que pone el ramo las fiestas de verano de Pontevedra.

El servicio contará con dos profesionales expertas en igualdad, una de ellas psicóloga especializada en violencia de género. El Punto Violeta dispondrá de un espacio reservado para garantizar la confidencialidad de cualquier consulta o denuncia.

Además de ser un punto seguro e informativo, bajo la dirección del Centro de Información á Muller y la Concejalía de Igualdade, también va a estar coordinado con el operativo municipal de seguridad de las fiestas, integrado por la Policía Local y Protección Civil para la atención directa en los casos de violencia sexual el de género que se puedan producir

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El Concello de Pontevedra reafirma la utilidad del Punto Violeta "como una herramienta imprescindible de seguridad y respeto colectivo para disfrutar de una Feira Franca libre de violencias machistas".

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