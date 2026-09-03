La distancia entre el Camino Francés y el Portugués se reduce más de un 60%

El Camino Portugués continúa ganando peso entre los peregrinos que llegan a Santiago y recorta de forma significativa la distancia que tradicionalmente lo separa del Camino Francés. Las cifras oficiales de la Oficina de Acogida al Peregrino correspondientes a los ocho primeros meses de 2026 muestran un fuerte crecimiento tanto del trazado Portugués tradicional como, especialmente, de la variante por la Costa, en contraste con la estabilidad registrada por la ruta francesa. Hay que recordar que estas dos últimas son las que pasan por la ciudad de Pontevedra.

Entre enero y agosto de este año llegaron a Santiago 395.895 peregrinos, frente a los 371.955 contabilizados en el mismo período de 2025. Son 23.940 personas más, lo que supone un incremento global del 6,4%.

La evolución es muy diferente en función de la ruta elegida. El Camino Francés, todavía el más transitado, registró 169.209 peregrinos entre enero y agosto de 2026, frente a los 169.561 del mismo período del pasado año. Es decir, perdió 352 usuarios y experimentó un ligero descenso del 0,2%.

Frente a esa estabilidad, el Camino Portugués tradicional pasó de 70.716 peregrinos entre enero y agosto de 2025 a 79.507 este año. El incremento es de 8.791 personas, un 12,4% más.

El crecimiento es todavía mayor en el Camino Portugués por la Costa, que alcanzó los 74.918 peregrinos hasta agosto, frente a los 60.036 de un año antes. Esta variante sumó 14.882 usuarios más, un aumento del 24,8%.

Si se consideran conjuntamente ambas rutas portuguesas, el avance es especialmente significativo. Entre enero y agosto de 2025 sumaban 130.752 peregrinos, mientras que en el mismo período de 2026 alcanzaron los 154.425. Son 23.673 peregrinos más en apenas un año, lo que representa un incremento del 18,1%.

Este crecimiento ha permitido a las rutas portuguesas acortar notablemente su distancia respecto al Camino Francés.

Entre enero y agosto de 2025, el Francés aventajaba en 38.809 peregrinos al conjunto de las dos variantes portuguesas: 169.561 frente a 130.752. Un año después, esa diferencia se ha reducido hasta solo 14.784 peregrinos, con 169.209 en el Francés y 154.425 en las rutas portuguesas.

Es decir, en ocho meses la brecha se ha reducido en 24.025 peregrinos, un 61,9%.

Los datos del mes pasado

Los datos correspondientes únicamente al mes de agosto confirman esta evolución.

El pasado mes llegaron a Santiago 84.858 peregrinos, frente a los 77.095 del mismo mes de 2025, lo que supone un crecimiento general del 10,1% y 7.763 peregrinos más.

El Camino Francés pasó de 34.493 peregrinos en agosto de 2025 a 35.763 este año, un incremento de 1.270 personas, equivalente al 3,7%.

El Camino Portugués tradicional creció con bastante más intensidad: de 14.691 peregrinos en agosto del pasado año pasó a 16.395 en agosto de 2026. Son 1.704 más, un aumento del 11,6%.

También aquí destaca especialmente la variante por la Costa, que pasó de 11.172 a 14.866 peregrinos, sumando 3.694 usuarios y registrando un crecimiento del 33,1%.

En conjunto, las dos rutas portuguesas recibieron 31.261 peregrinos durante agosto de 2026, frente a los 25.863 de agosto de 2025. El aumento fue de 5.398 personas, un 20,9%, más de cinco veces superior en términos porcentuales al registrado por el Camino Francés.

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Hay que recordar que el próximo 2027 es Año Santo, ya que el día de Santiago Apóstol, el 25 de julio, cuadra en domingo. Se espera recibir un elevado número de peregrinos a lo largo de todo el año.