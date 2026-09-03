«A deriva», un corto grabado en el campus de Pontevedra que une ciencia y poesía
Antiguas alumnas de la UVigo convierten la Facultad de Comunicación en el escenario de la bailarina protagonista en el metraje
M. A.
El movimiento de las microalgas, unos minúsculos organismos que solo pueden ser observados con microscopio pero que, sin embargo, son responsables de la producción del 50 % del oxígeno presente en el planeta, se ha convertido en el núcleo de una corta producción rodada en la Facultad de Comunicación de Pontevedra.
Este cortometraje, titulado «A deriva», está dirigido por la graduada en Comunicación Audivisual Iria Silvosa y articulado a partir de una idea original de la poetisa Nuria Vilán, egresada de la Facultad de Filología y Traducción. En él, ambas autoras exploran la relación entre ciencia, poesía y danza.
Por ello, cuentan con la colaboración de la bailarina María Quintana como protagonista del metraje: «Le pedimos que reinterpretase el movimiento de las microalgas», explica Vilán, quien define el corto como «un proyecto híbrido». Como parte de la contextualización, la pieza comienza con una primera imagen que consiste en una grabación centrada en esos movimientos de los microorganismos, realizada en el Instituto de Investigacións Mariñas del CSIC.
Para la escena, buscaron un espacio neutro que les permitiese crear una suerte de paralelismo con la bandeja de un microscopio. La idea era grabar la danza de Quintana desde un plano cenital, para simular la observación a escala de las microalgas a través de la lente.
Para eso, contaron con la colaboración de la Facultad de Comunicación y acondicionaron el plató de televisión para rodar en el suelo. Silvosa expresó que se sentía «muy a gusto volviendo aquí», donde arrancó la formación que la llevó a realizar diferentes proyectos audiovisuales.
Actualmente es socia de Numax, el icónico cine-librería santiagués, y ha trabajado en el montaje y edición de metrajes como «A estación violenta» (2017, Anxos Fazáns). Nuria Vilán ha colaborado en numerosas obras colectivas y espectáculos y, en lo audiovisual, recibió cuatro premios en 2025 por el corto «Delincuente».
Suscríbete para seguir leyendo
- Un equipo de 72 personas y una grúa de 75 toneladas para elaborar en Sanxenxo la tortilla más grande del mundo
- Recta final para el parque comercial de O Vao en Pontevedra tras 25 años de trámites y obras
- La presencia de Mariano Rajoy y la fuerte división política local marcan el acto en apoyo a Ceuta en Pontevedra
- La campaña de asfaltado de calles en la ciudad y el rural se alargará al menos hasta el mes de octubre
- Baños públicos 'inclusivos' para la Feira Franca de Pontevedra que 'no son accesibles
- De Nueva York a Pontevedra: las «cookies» gigantes de moda adaptadas al paladar gallego
- La nueva salida de la AP-9 en Poio enfrenta al PP y al Gobierno central por sus plazos y tramitación
- Marín recupera un caserón histórico para convertirlo en un referente cultural y artístico