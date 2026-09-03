«A deriva», un corto grabado en el campus de Pontevedra que une ciencia y poesía

El movimiento de las microalgas, unos minúsculos organismos que solo pueden ser observados con microscopio pero que, sin embargo, son responsables de la producción del 50 % del oxígeno presente en el planeta, se ha convertido en el núcleo de una corta producción rodada en la Facultad de Comunicación de Pontevedra.

Este cortometraje, titulado «A deriva», está dirigido por la graduada en Comunicación Audivisual Iria Silvosa y articulado a partir de una idea original de la poetisa Nuria Vilán, egresada de la Facultad de Filología y Traducción. En él, ambas autoras exploran la relación entre ciencia, poesía y danza.

Por ello, cuentan con la colaboración de la bailarina María Quintana como protagonista del metraje: «Le pedimos que reinterpretase el movimiento de las microalgas», explica Vilán, quien define el corto como «un proyecto híbrido». Como parte de la contextualización, la pieza comienza con una primera imagen que consiste en una grabación centrada en esos movimientos de los microorganismos, realizada en el Instituto de Investigacións Mariñas del CSIC.

Para la escena, buscaron un espacio neutro que les permitiese crear una suerte de paralelismo con la bandeja de un microscopio. La idea era grabar la danza de Quintana desde un plano cenital, para simular la observación a escala de las microalgas a través de la lente.

Para eso, contaron con la colaboración de la Facultad de Comunicación y acondicionaron el plató de televisión para rodar en el suelo. Silvosa expresó que se sentía «muy a gusto volviendo aquí», donde arrancó la formación que la llevó a realizar diferentes proyectos audiovisuales.

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Actualmente es socia de Numax, el icónico cine-librería santiagués, y ha trabajado en el montaje y edición de metrajes como «A estación violenta» (2017, Anxos Fazáns). Nuria Vilán ha colaborado en numerosas obras colectivas y espectáculos y, en lo audiovisual, recibió cuatro premios en 2025 por el corto «Delincuente».