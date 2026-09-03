Sucesos
Un conductor se salta dos altos de la Policía Local en Sanxenxo y se empotra contra un muro
El detenido es un vecino de Cambados, de 25 años, con una orden de detención en vigor de un juzgado de Caldas
H.D.
La Policía Local detuvo este miércoles, a primera hora de la mañana, a un vecino de Cambados, de 25 años, tras saltarse dos controles y empotrarse contra un muro en Samieira. El hombre, que había protagonizado varios altercados durante la noche en la zona del puerto deportivo de Sanxenxo y había causado desperfectos en el mobiliario urbano, emprendió la huida hasta en dos ocasiones cuando los agentes intentaron interceptarlo.
El ahora detenido se fugó a gran velocidad por la PO-308 en dirección Pontevedra cuando perdió el control del vehículo y chocó contra un muro en el término municipal de Poio. Cuando la Policía Local de Sanxenxo llegó al punto, comprobó que no estaba ningún ocupante en el interior del vehículo e inició la búsqueda, dando con él y un acompañante en unas fincas próximas.
Una vez identificado, los agentes comprobaron que el conductor tenía en vigor una orden de detención emitida por un juzgado de Caldas y que carecía de permiso de conducir, ya que le había sido retirado en 2022. Debido a estos hechos, y tras negarse a realizar las pruebas de alcohol y drogas, se le imputan los delitos de conducción temeraria y contra la seguridad vial.
La Guardia Civil de Pontevedra continúa con la instrucción de diligencias.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un equipo de 72 personas y una grúa de 75 toneladas para elaborar en Sanxenxo la tortilla más grande del mundo
- Recta final para el parque comercial de O Vao en Pontevedra tras 25 años de trámites y obras
- La presencia de Mariano Rajoy y la fuerte división política local marcan el acto en apoyo a Ceuta en Pontevedra
- La campaña de asfaltado de calles en la ciudad y el rural se alargará al menos hasta el mes de octubre
- Baños públicos 'inclusivos' para la Feira Franca de Pontevedra que 'no son accesibles
- De Nueva York a Pontevedra: las «cookies» gigantes de moda adaptadas al paladar gallego
- La nueva salida de la AP-9 en Poio enfrenta al PP y al Gobierno central por sus plazos y tramitación
- Marín recupera un caserón histórico para convertirlo en un referente cultural y artístico