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Un conductor se salta dos altos de la Policía Local en Sanxenxo y se empotra contra un muro

El detenido es un vecino de Cambados, de 25 años, con una orden de detención en vigor de un juzgado de Caldas

El hombre protagonizó varios altercados en la zona del puerto deportivo de Sanxenxo.

El hombre protagonizó varios altercados en la zona del puerto deportivo de Sanxenxo. / FdV

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H.D.

Sanxenxo

La Policía Local detuvo este miércoles, a primera hora de la mañana, a un vecino de Cambados, de 25 años, tras saltarse dos controles y empotrarse contra un muro en Samieira. El hombre, que había protagonizado varios altercados durante la noche en la zona del puerto deportivo de Sanxenxo y había causado desperfectos en el mobiliario urbano, emprendió la huida hasta en dos ocasiones cuando los agentes intentaron interceptarlo.

El ahora detenido se fugó a gran velocidad por la PO-308 en dirección Pontevedra cuando perdió el control del vehículo y chocó contra un muro en el término municipal de Poio. Cuando la Policía Local de Sanxenxo llegó al punto, comprobó que no estaba ningún ocupante en el interior del vehículo e inició la búsqueda, dando con él y un acompañante en unas fincas próximas.

Una vez identificado, los agentes comprobaron que el conductor tenía en vigor una orden de detención emitida por un juzgado de Caldas y que carecía de permiso de conducir, ya que le había sido retirado en 2022. Debido a estos hechos, y tras negarse a realizar las pruebas de alcohol y drogas, se le imputan los delitos de conducción temeraria y contra la seguridad vial.

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