Comienza la renovación de la carretera provincial Mane-Rebón en Moraña

Se acaba de iniciar la primera fase de modernización de la carretera provincial EP-0503 Mane-Rebón, en el municipio de Moraña, que contará con un presupuesto de 1.612.000 de euros aportado por la Diputación.

Esta primera etapa se centra en un tramo de 1.324 metros entre los puntos kilométricos 2+300 y 3+624. En él, se procederá a renovar la capa de rodadura, mejorar el trazado eliminando las curvas cerradas y a ampliar la plataforma desde los 4,5 metros actuales hasta los 7 de anchura, con carriles de 3 metros y arcenes de 50 centímetros en cada margen. Está previsto que la ejecución de esta obra se alargue seis meses.

Una segunda fase, centrada entre los puntos kilométricos 0+460 y 1+100, servirá para ejecutar los mismos trabajos que en el anterior tramo. En la fase final, dedicada a la mejora entre los puntos 1+100 y 2+300, se realizarán actuaciones en pro de la seguridad vial.

El alcalde de Moraña, Sito Gómez, asistió al inicio de los trabajos y declaró que la localidad celebraba «un día muy importante». Expresó que «la puesta en marcha de una obra que es fundamental para el sur del municipio» llega después de once años de espera, pero va a reforzar la seguridad de muchas parroquias muy habitadas por las que transcurre una carretera con «bastante tráfico». «Esto va a hacer que la movilidad sea más fluida», concluyó.

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Con esa mención a los once años de espera, el alcalde se refiere a la paralización por parte del anterior ejecutivo de la obra recién adjudicada e iniciada en 2015. En la visita a los nuevos trabajos se pronunció mostrando satisfacción por la «corrección de una injusticia perpetrada por el anterior gobierno PSOE-BNG en la Diputación de Pontevedra», que, según declaró, «durante ocho años no atendió ni a sus peticiones ni a las necesidades de los vecinos, lo que causó muchísimo malestar en Moraña».