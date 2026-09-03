Cerdedo Cotobade mantendrá los autobuses para sus alumnos de los institutos de A Xunqueira de Pontevedra

El conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, y el alcalde de Cerdedo Cotobade, Jorge Cubela, han firmado un nuevo convenio que permitirá mantener durante el próximo curso escolar las dos líneas de autobús que dan servicio al alumnado del municipio que estudia en los institutos de A Xunqueira, en Pontevedra. Al acto de la firma también asistió la directora xeral de Mobilidade, Judit Fontela.

Este acuerdo tiene como finalidad principal dar respuesta a las necesidades específicas de Cerdedo Cotobade, complementando la oferta de la red de transporte público de competencia autonómica y contribuyendo a reducir el uso del vehículo particular.

Una de las líneas ofrecerá de lunes a viernes un servicio de ida y otro de vuelta. En la ida, el servicio saldrá a las 7,25 horas del lugar de Dorna y realizará las paradas de A Vila de Abaixo (Santa María de Sacos), San Xurxo, Alonga (San Xurxo de Sacos), Cutián (marquesina carretera general), Viascón, Tenorio (centros educativos), Calvelo (Tenorio), Ponte Bora (ITV), A Paloma y Avenida de Compostela (A Xunqueira).

Al final de la jornada lectiva, el servicio de vuelta iniciará su recorrido a las 15,10 horas desde la Avenida de Compostela (A Xunqueira) y tendrá como destino la parada de Tenorio (centros educativos). En este punto, las personas usuarias podrán enlazar con el transporte integrado del CEIP de Tenorio y del IES de Cotobade para completar sus viajes.

Los martes por la tarde operará una línea con salida a las 15,25 horas desde la parada de Ponte Bora (ITV) y destino en Carballedo, que facilitará el regreso de las personas usuarias a sus hogares. Este servicio realizará las paradas de Bora (O Valo), Bora (Quinteiro), Vilanova, A Xesteira (marquesina), Borela (cruce), Pazos (marquesina), As Lagoas (marquesina), O Pozo Negro I, Carballedo (piscifactoría) y Carballedo (A Chan).

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El Concello de Cerdedo Cotobade asumirá la financiación del servicio, con un cose estimado más de 20.500 euros hasta la finalización de su vigencia el 31 de diciembre de 2027. Los servicios incluidos en este convenio se benefician de los descuentos y bonificaciones impulsados por la Xunta para el conjunto del transporte público autonómico. Así, las personas menores de 21 años pueden realizar hasta 60 viajes mensuales gratuitas con la Tarjeta Xente Nova, mientras que las mayores de 65 años disponen de viajes gratuitos a través de la Tarifa +65.