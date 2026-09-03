Más candidaturas que nunca en los Premios Provinciais á Xuventude con 129 trabajos

Los Premios Provinciais á Xuventude alcanzan su récord de participación en su décimo aniversario, con 129 trabajos que competirán por 36.000 euros en premios. La cifra supera las 111 candidaturas registradas en 2025 y las 100 de 2024, encadenando así tres años consecutivos de máximos.

También se ha batido el récord de solicitudes iniciales, con 194 preinscripciones, frente a las 187 de la convocatoria anterior. Entre las categorías que más crecen destaca Educación en Valores, que pasa de una a seis candidaturas. Iniciativas Xuvenís aumenta de dos a siete propuestas, un 250% más, mientras que Investigación alcanza los 20 trabajos frente a los 11 de 2025, cerca de un 82% más.

El crecimiento se extiende a otras disciplinas. Contido Audiovisual pasa de tres a cinco candidaturas; Traballo Musical, de nueve a 13; Banda Deseñada, de 14 a 18; y Deseño e Moda, de cuatro a cinco.

La décima edición de los premios incluye once categorías destinadas a reconocer proyectos y trabajos realizados por jóvenes de la provincia de Pontevedra. La mayor parte cuentan con tres galardones de 1.000, 600 y 400 euros. Mellor Iniciativa Empresarial reparte 4.000 euros, al igual que cada una de las dos modalidades de Investigación.

Entre las novedades de este año figura la posibilidad de presentar a través de la Sede Electrónica los proyectos de las categorías que no requieren anonimato. El resto de los trabajos que debían preservar la identidad de sus autores tuvieron que entregarse físicamente en sobre cerrado.

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Un jurado integrado por representantes de la Deputación de Pontevedra y profesionales externos seleccionará los proyectos ganadores. Los premios se entregarán en una gala pública a finales de 2026.