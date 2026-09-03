Calor medieval de más de 35 grados para celebrar la XXV Feira Franca de Pontevedra

Ya se siente la Feira Franca. Casi casi se puede oler: la paja, el churrasco, el choripán... Pontevedra da la bienvenida este viernes a una de sus fiestas más exitosas, aquella en la que regresa al año 1467, el mismo en el que estalló la Gran Guerra Irmandiña, la revuelta antiseñorial más importante de la Baja Edad Media peninsular contra los abusos y la violencia de la nobleza feudal. Entonces, el rey Enrique IV concedió un beneficio a la Boa Vila: la creación de un mercado libre de impuestos de un mes completo (quince días antes y quince días después del 24 de agosto, festividad de San Bartolomé). En recuerdo de esta fecha clave, las calles del centro histórico y los vecinos se decorarán y vestirán acorde con la época en una edición, la XXV, dedicada a las tabernas. El calor será uno de los protagonistas del sábado, el día grande, cuando, según la alerta de Meteogalicia y la Xunta, se alcanzarán los 36 grados centígrados de máxima en la ciudad.

Decoración en uno de los edificios históricos de la Praza de Curros Enríquez. | GUSTAVO SANTOS

Este jueves se ultimaba el montaje de decorados, estructuras y elementos de ambientación medieval en plazas, fachadas y establecimientos, y es que más de un centenar de establecimientos hosteleros participarán en la celebración y habrá entre 160 y 164 espacios autorizados para comidas y cenas en la vía pública. A ellos se sumarán cerca de un centenar de puestos de artesanía y 47 de alimentación.

La fiesta comenzará el viernes a las 19.00 horas, cuando los pregoneros a caballo recorrerán el centro histórico anunciando el inicio de la Feira Franca. El propio bando llama a las tabernas de la villa a ofrecer vinos y manjares, con especial atención a los productos marineros.

El gran estreno llegará a las 22.00 horas en A Ferrería. Pablo Méndez Performance presentará «As Tabernas», un espectáculo creado exclusivamente para esta edición. La historia gira alrededor de Aldara, una joven que en 1467 se hace cargo de la taberna de su madre fallecida mientras espera la llegada del vino del Ribeiro e intenta sacar adelante el negocio.

La producción movilizará a alrededor de un centenar de personas, incluidos 30 artistas procedentes de diferentes lugares de España y Europa y más de veinte empresas relacionadas con iluminación, sonido y escenografía. Su complejidad técnica ha obligado a comenzar el montaje varios días antes.

Bailarines y acróbatas ensayando para el espectáculo de Pablo Méndez que inaugurará la fiesta este viernes. | GUSTAVO SANTOS

El sábado será el día grande. La programación arrancará a las 11.00 horas en el puente de O Burgo con otra de las novedades: el desembarco de la cerveza Ollo Redondo, vinculada a la tradición cervecera del convento de San Bieito de Lérez y elaborada en la pontevedresa Nasa.

A las 11.30 abrirán el mercado medieval de la avenida de Santa María y la muestra de oficios de A Ferrería, A Pedreira y O Peirao. Media hora después tendrá lugar uno de los momentos clásicos de la fiesta: la recreación del transporte del vino del Ribeiro, que partirá de Santa Clara y atravesará Sarmiento, Pasantería y A Ferrería hasta finalizar en A Peregrina.

Esgrima, tiro con arco, cantares de ciego, música y bailes medievales, pasacalles, cuentacuentos y dos grandes torneos en la plaza de toros completarán una programación que se prolongará durante toda la jornada. Para el público infantil habrá carruseles, juegos tradicionales, talleres y una ludoteca medieval.

La Diputación de Pontevedra se estrena este año con varias lonas. | GUSTAVO SANTOS

Otra novedad será el traslado del hospital de campaña. El cierre por obras del Teatro Principal, donde se instalaba habitualmente, llevará el dispositivo sanitario a la planta baja de la Casa Consistorial. Allí estarán médicos y profesionales de enfermería, mientras ambulancias y otros recursos quedarán distribuidos estratégicamente por el recinto.

La seguridad tendrá además su vertiente preventiva en clave feminista. El Concello volverá a instalar el Punto Violeta en la plaza de Ourense, operativo el sábado entre las 22.00 y las 6.00 horas. Estará atendido por dos profesionales expertas en igualdad, una de ellas psicóloga especializada en violencia de género, y coordinado con Policía Local y Protección Civil.

También la Diputación de Pontevedra se incorpora este año de manera inédita a la ambientación. Por primera vez en la historia, el Pazo Provincial ha sido decorado con motivo de la Feira Franca, con tres lonas en los balcones de su fachada principal. El Palacete das Mendoza luce igualmente su ornamentación habitual.

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Ya es Feira Franca en Pontevedra, así que, adelante, solo resta disfrutar de dos días de Medievo en familia y con amigos.