El calabacín que se transforma en esponja sostenible y juguete para perros

Esponjas completamente biodegradables, un recuerdo para los peregrinos del Camino de Santiago y, ahora, una nueva línea para mascotas. Ibérica de Esponjas Vegetales, o Iberluffa, es una empresa de Caldas de Reis referente en todo el mundo por la exportación de sus productos ecológicos hechos de forma artesanal a partir de una hortaliza.

«Es un calabacín, tal cual», explica su director técnico Juan Carlos Mascato. «Genera una materia vegetal esponjosa por dentro que absorbe lo mismo que una esponja normal. No lo mezclamos con nada; ni químicos ni tintes».

El origen de la planta original, la luffa, está en Asia, el norte de África y Sudamérica, pero la empresa tiene su propia variedad modificada genéticamente por Mascato, científico forestal: «Modificamos la planta para producir mejores fibras y tamaños superiores. Tenemos las mejores esponjas del mundo y el año pasado obtuvimos el récord mundial cultivando una de 1,3 metros».

De esta hortaliza gigante salen las esponjas vegetales «El Camino», con forma de vieira y en respuesta a «la inquietud de miles de peregrinos», según la empresa: «Mucha gente que viene a hacer el Camino nos visita cuando pasa por Caldas; entonces unos turistas alemanes, que sufrían mucho de los pies, nos dijeron que teníamos que hacer una esponja para ellos, para que se puedan frotar los pies en el lavadero», cuenta Mascato.

Se han consolidado entre las líneas más vendidas y demandadas de la compañía, junto con el estropajo para la loza totalmente vegetal que es su producto estrella. Ahora, preparan la salida de una colección para mascotas: «Es para que jueguen sin plástico y sobre todo para limpiar los dientes. Nosotros tenemos perros y desde hace años andan siempre masticando la fibra, y funciona de maravilla», explica el director.

A partir de eso se les ocurrió lanzar la línea de mascotas: «Le damos forma de hueso a la fibra y le hacemos un agujero para meterle un premio dentro, una barrita de perros. Ellos, mientras huelen el regalito, van masticando».

La compañía es la única en el sector con la certificación oficial del Consello Regulador da Agricultura Ecolóxica de Galicia (CRAEGA). Todo el proceso es artesano: «Del cultivo hasta el procesado final. No intervienen máquinas más que para cortar la fibra en diferentes tipos de piezas. La recolección, la extracción de hierbas, la costura; es todo a mano… No usamos máquinas para no dañar el suelo», expresa Mascato.

Además, el rechazo al plástico es total; no se limita a la creación del producto, sino que continúa en su empaquetado y exportación: «Nosotros no enviamos ni una caja con una cinta adhesiva. Nuestra luffa va envuelta en papel, cartulina o bolsas tipo bollería», así lo explica tajantemente el científico forestal.

Ahora, las prácticas para reducir al máximo el uso de plásticos no sorprenden, pero hace 18 años, cuando se fundó la empresa, esto no era así. Mascato cuenta que en los primeros cinco años casi se arruinan: «A la gente en aquella época le daba igual lo del plástico. Nosotros nacimos antes de tiempo y acabamos pagando las consecuencias».

No fue hasta 2016, con la visibilización del problema de los microplásticos, cuando empezaron a despegar: «Empezamos el movimiento sin plástico y fuimos pioneros en Europa en esta actividad. Nuestra luffa está en todos los supermercados de Europa. En España solo la encuentras en herbolarios y tiendas ecológicas porque uno no puede ser profeta en su tierra».

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Actualmente exportan el 90 % de su producción. La mayoría se dirige a Corea del Sur, Taiwán, Australia, Nueva Zelanda, Canadá y países europeos. Todas las esponjas las cultivan en Finca de A Touza, en Caldas, en un proceso totalmente libre de químicos. «También tenemos un cultivo en Egipto y para el año queremos empezar otro en Estados Unidos», añade Mascato. La compañía se alza como líder en el sector y afianza una posición en el ámbito de la sostenibilidad en Galicia.