Xosé Ballesteros, cofundador de Kalandraka, recibirá el Premio LIBER 2026

Xosé Ballesteros Rey, cofundador y director general de la pontevedresa Kalandraka Editora, recibirá este año el homenaje de los Premios LIBER 2026 como reconocimiento a una trayectoria profesional estrechamente ligada a la edición, la creación literaria, la traducción y la literatura infantil y juvenil.

La distinción, acordada por la junta directiva de la Federación de Gremios de Editores de España (FGEE), pretende poner en valor tanto su contribución al sector editorial como su apuesta por una edición de calidad y por la promoción de la lectura. Ballesteros está al frente de un proyecto que publica en todas las lenguas oficiales de la Península y que se ha consolidado como una referencia en el ámbito de la literatura infantil y juvenil.

El reconocimiento se entregará el próximo 30 de septiembre en el Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC), en Barcelona, durante la Gala LIBER. El acto se enmarca en la 44ª Feira Internacional do Libro, LIBER 2026, que se celebrará entre el 29 de septiembre y el 1 de octubre en el recinto Gran Via de Fira.

Durante la gala se entregarán también el resto de los Premios LIBER. Entre los galardonados de esta edición figuran la Biblioteca Regional de Murcia, reconocida por su labor de fomento de la lectura en bibliotecas abiertas al público; la librería Casa Anita, de Barcelona, que recibirá el premio «Boixareu Ginesta»; la serie «Anatomía de un instante», distinguida como mejor adaptación audiovisual; el suplemento «ABC Cultural», premiado por su contribución al fomento de la lectura en los medios de comunicación, y Leonardo Padura, reconocido como autor iberoamericano destacado.

Más de dos décadas al frente de Kalandraka

Editor, escritor, traductor y especialista en literatura infantil y juvenil, Xosé Ballesteros fundó Kalandraka Editora en 1998 en la ciudad de Pontevedra. Desde entonces, la editorial ha desarrollado un catálogo centrado especialmente en la calidad literaria y artística y fue reconocida en 2012 con el Premio Nacional a la Mejor Labor Editorial.

Ballesteros dirige además los sellos Cuatro Lunas y Faktoría K de Libros, integrados en la estructura de Kalandraka. En conjunto, el catálogo editorial supera los 800 títulos, varios de ellos distinguidos con premios y reconocimientos tanto en España como en el ámbito internacional.

Su trayectoria profesional no se limita al trabajo editorial. Como escritor, es autor de obras como «Talego», con la que obtuvo el Premio Manuel García Barros de Novela en 1993, y «Viaje a la morada de los dioses». Dentro de su producción destinada al público infantil figuran títulos como «O coelliño branco», «Tío Lobo» e «Imaxina Animais», publicados y traducidos posteriormente en distintos países.

También ha desarrollado una amplia labor como traductor, especialmente de literatura infantil. En el ámbito de la literatura para adultos destaca su trabajo en una antología poética de Fernando Pessoa, que recibió en 2015 el tercer Premio Nacional al Mejor Libro Editado.

A su actividad literaria y editorial se suma una larga implicación en la representación del sector. Ballesteros presidió la Asociación Galega de Editoras entre 2016 y 2020 y formó parte de la Junta Directiva de la FGEE entre 2018 y 2021. También ha participado en varias ediciones como miembro del jurado del Premio Princesa de Asturias de las Letras.

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El homenaje de LIBER 2026 supone así un nuevo reconocimiento a una carrera desarrollada durante décadas alrededor del libro y especialmente vinculada a la expansión y consolidación de la literatura infantil y juvenil.