El rectorado de la UVigo anuncia nuevas gestiones sobre la futura residencia universitaria para el campus de Pontevedra

Inicia un nuevo curso en el campus de Pontevedra de la Universidad de Vigo, y la Facultad de Comunicación acogió el acto de bienvenida dirigido a celebrar la llegada de los recientes alumnos y a acercarles la información sobre todo tipo de recursos que harán su vida universitaria «más plena», en palabras de la rectora Carmen García Mateo.

García asumió el cargo en junio, pero asegura que todo el equipo de gobierno de la universidad se puso «desde la primera semana» a trabajar en diferentes cuestiones. Una de ellas fue esta apertura: «Quiero resaltar que es un acto festivo. Los alumnos van a pasar años aquí y queremos que comiencen a sentir que forman parte de una comunidad».

Otra de esas cuestiones fue la oferta de vivienda durante el curso. Este año se anunció el proyecto de una futura residencia universitaria, y la rectora declara ahora que continúan «en conversaciones con el alcalde» y que el centro tiene «reafirmada una oferta de terrenos para desarrollar» la construcción.

La vicerrectora del campus de Pontevedra, Marián Fernández, comentó que «la Delegacion Territorial de la Xunta se mostró muy acorde a colaborar» y que el equipo rectoral hablará con la Diputación la semana que viene. No obstante, subrayó que la nueva residencia es «un proyecto muy a largo plazo».

«Somos una ciudad pequeña, pero suficiente para acoger a todo el alumnado. Bien es cierto que tenemos que facilitarles las cosas, ya sea a través de las residencias o la ayuda al acceso a alquileres», añadió la vicerrectora, señalando que son conscientes del tensionado panorama de la vivienda.

Por otro lado, en la mañana de hoy en la facultad se respiraba más bien ilusión por empezar el curso. La mayoría de nuevos estudiantes acudieron al acto de bienvenida con sus amigos. Oriana, una alumna pontevedresa, y Álvaro, llegado desde Gondomar, van a estudiar enfermería: «Nos conocimos a principios de verano buscando piso». Otros amigos de su grupo entran a fisioterapia y Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (CAFYD), carreras muy demandadas.

Otro tipo de carrera, que no se ofrece en ninguna otra universidad gallega, es la de Bellas Artes. Carlota, una joven de Santiago, cuenta que el grado ofrecido en Pontevedra es la única opción que le permitiría formarse como desea: «Me mola pintar, me mola coser... Todo. Y en algún momento me gustaría tener mi propia galería».

No solo se unieron alumnos jóvenes. Otra iniciada en este grado fue la artista viguesa Mónica Centeno, que a sus 58 años abandona su trabajo en economía para estudiar su pasión: «Tengo la suerte de que me fue bien en la vida y ahora puedo dejar de trabajar para profundizar en otras técnicas».

La ocupación de plazas en numerosas titulaciones ronda el 105 %

La apertura de curso en el campus de Pontevedra dio pie a tratar diferentes temas además de la oferta de vivienda y el sentimiento de comunidad de los alumnos. La rectora declaró que «la cobertura de plazas es prácticamente total. De hecho hay una cantidad importante de titulaciones que tienen sobrematrícula». La cobertura, como indica, suele rondar el 105 %.

Esto se debe, según explica la regidora, a la difícil gestión del sistema de preferencias a la hora de conceder las plazas. No obstante, lo ve «como un dato positivo» porque indica que «las titulaciones tienen demanda». Según afirma, la Universidad de Vigo trabaja porque puedan contar con un número mayor de plazas y con más recursos, ya sean de infraestructuras o profesorado: «Queremos que la universidad pública pueda acoger toda la demanda que hay».

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Además, señaló la importancia de ofrecer durante la bienvenida puestos informativos sobre todo tipo de recursos y actividades relativas a la vida universitaria: el centro de idiomas, el SpaceLab, el punto de Quérote+ o el de la biblioteca fueron algunos de los puestos visitables durante el acto.