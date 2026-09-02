Recta final para el parque comercial de O Vao en Pontevedra tras 25 años de trámites y obras

Un cuarto de siglo de trámites, muy largos y complejos, obras, en ejecución desde el verano de 2023. Después de 25 años, el primer parque comercial de la ciudad, promovido por la inmobiliaria Ponteno (del grupo Nogar) en Campañó, entra en su recta final. No hay una fecha concreta de apertura, a la espera del remate de los trabajos y de los últimos papeles, pero se da por seguro que marcas como Decathlon, Leroy Merlin, Kiwoko o JYSK, además de un supermercado de Vegalsa-Eroski y un taller de Norauto, estarán a disposición del público antes de que finalice el año.

Será el momento de culminar un proyecto que comenzó a gestarse con el arranque del siglo entre la carretera de Vilagarcía y la autopista, después de superar más de dos décadas de farragosos y complejos trámites urbanísticos y administrativos y tres largos años de obras,

La ejecución de las naves ya está casi finalizada y está muy avanzada en la urbanización y los accesos, con una nueva glorieta en la PO-531. A la vista de estos avances, las marcas que se implantarán en O Vao trabajan en la selección de los 200 empleos previstos.

Es la promotora de Nogar la que ejecuta las naves de los futuros comercios. Se trata de estructuras prefabricadas que se montan in situ para que después cada marca los acondicione según sus necesidades. La inversión inicial ronda los veinte millones de euros.

Fue necesario ejecutar muros de contención hacia la autopista y la PO-531, la canalización de aguas y grandes destierres y explanaciones. En conjunto, se trabaja en una superficie de 36.761 metros cuadrados, de los que 12.500 serán para naves de venta y 23.000 para zonas verdes y viales. Además, habrá 9.400 metros cuadrados de espacios para aparcar, con un parking subterráneo de 680 plazas.

Son cerca de 37.000 metros cuadrados ubicados entre la AP-9 y la carretera de Vilagarcía, frente al polígono de O Vao existente desde hace años y promovido por la misma compañía. Los contratos con las futuras marcas que se instalarán en el polígono, todos ellos de alquiler, ya que la inmobiliaria mantiene la titularidad del recinto, oscilan entre los 15 y los 40 años.

En su día se apuntó a que Eroski invertirá 1,1 millones de euros; Leroy Merlin, 430.000; Decathlon, algo más de 265.000 euros; Jysk, unos 110.000 euros; y Kiwoko otros 248.000 euros. Norauto, que ocupará otra nave, realizará una inversión de 146.000 euros para su acondicionamiento, con zona de tienda y taller.

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Además de las tiendas estaba prevista inicialmente la instalación de un restaurante vinculado al supermercado pero se negocia la llegada de alguna empresa más de este sector. Las licencias otorgadas en su día por el Concello y prorrogadas meses después, corresponden a Norauto, relacionada con el sector de la automoción; Vegalsa-Eroski, de alimentación; Leroy Merlin, cadena de bricolaje; Kiwoko, que vende productos para mascotas; JYSK, que se dedica a los muebles y el menaje; y Decathlon, la multinacional francesa dedicada a la venta y distribución de material deportivo. El nuevo polígono industrial cuenta con las siguientes reservas: dos parcelas de uso comercial de 17.800 y de 1.300 m2; 4.400 m2 de zonas verdes; 700 de suelo para equipamientos y más de 5.700 m2 de cesiones al Concello y al Estado. En este último caso se trata de casi 4.000 metros para la playa de peajes de la autopista.