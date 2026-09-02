El PSOE de Pontevedra reclama una reforma integral del IES Frei Martín Sarmiento

El grupo municipal socialista llevará al Pleno ordinario de septiembre una moción para reclamar a la Xunta de Galicia la elaboración y ejecución urgente de un Plan Integral de Reforma y Modernización del IES Frei Martín Sarmiento de Pontevedra.

La iniciativa, presentada este miércoles por el concejal socialista Manuel Fariña, recoge varias de las demandas trasladadas por la dirección del instituto y la asociación de madres y padres de alumnos (ANPA), relacionadas tanto con el estado de las instalaciones como con la dotación de personal.

Entre las actuaciones consideradas prioritarias figura la instalación de un ascensor que garantice la accesibilidad integral del centro. El PSOE también solicita mejoras en el aislamiento térmico del edificio, la eliminación de las filtraciones de agua y la solución de los problemas provocados por la caldera, cuyo humo, según denuncian los socialistas, llega en ocasiones al vestíbulo del instituto.

Fariña presentó la proposición en una comparecencia celebrada en la sala de prensa del Concello de Pontevedra, acompañado por la viceportavoz municipal del PSOE, Yoya Blanco, y el edil Marcos Rey.

El texto registrado por el grupo socialista reclama además un refuerzo del profesorado especializado en Atención a la Diversidad y Orientación, así como del personal de Administración y Servicios (PAS), junto con una cobertura más rápida de bajas y vacantes.

Los socialistas consideran que la situación actual es consecuencia de «años de desatención» por parte de la Administración autonómica y reprochan a la Xunta lo que califican como un «histórico y continuado abandono institucional» del instituto.

«Una actuación prioritaria debe ser la instalación de un ascensor que permita cumplir con la accesibilidad integral, imperativa en cualquier centro educativo», señaló Fariña.

Según expuso el concejal, las instalaciones arrastran desde hace años problemas de aislamiento térmico, filtraciones y deficiencias en distintos sistemas básicos que, a juicio del PSOE, se han abordado hasta ahora mediante actuaciones provisionales sin resolver las causas de fondo.

Falta de espacio y aumento de alumnado

La moción se hace eco asimismo de los problemas de masificación y falta de espacio pedagógico planteados por la comunidad educativa. El centro acoge alrededor de un millar de estudiantes y, según el PSOE, la incorporación de nuevas ofertas formativas sin una ampliación paralela de las instalaciones ha provocado la pérdida de algunas salas específicas.

El grupo socialista sostiene que esta situación ha reducido el espacio disponible para determinadas actividades y ha afectado a las condiciones en las que se desarrolla la enseñanza.

En materia de personal, Fariña denunció una «carencia crónica» de especialistas en Orientación y de trabajadores no docentes en áreas como Conserjería, Administración y Limpieza. Según el edil, esta falta de recursos incrementa la carga de trabajo del profesorado y afecta especialmente al alumnado que necesita una atención más especializada.

Peticiones al Concello

La iniciativa también incluye varias reclamaciones dirigidas al Gobierno local. El PSOE considera que la comunicación del Concello con la ANPA y la dirección del instituto es «mejorable» y reclama una respuesta más ágil a las peticiones que afectan a competencias municipales.

Entre ellas figura el traslado de las paradas de autobús escolar, actualmente situadas en el margen izquierdo de la calle María Victoria Moreno, al margen derecho, junto al paseo de Os Gafos. Los socialistas consideran que este cambio permitiría reducir los cruces de calzada por parte del alumnado y facilitar la circulación.

También proponen señalizar estas paradas con un horario de uso prioritario para el transporte escolar, siguiendo el modelo aplicado en otros centros educativos del municipio.

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Finalmente, la moción plantea la creación de una mesa de diálogo en la que participen la Xunta de Galicia, el Concello de Pontevedra, la dirección del instituto y la ANPA. El objetivo sería acordar un calendario de inversiones y establecer las obras y actuaciones prioritarias para mejorar las instalaciones y los servicios del IES Frei Martín Sarmiento.