Pontevedra será el epicentro de la cultura friki con la Lérez Up 2026

La Lérez Up, el salón del videojuego y de la cultura friki de Pontevedra, se prepara para celebrar su quinta edición los próximos 12 y 13 de septiembre en el recinto ferial. Se trata de la cita más ambiciosa y de mayor envergadura organizada hasta la fecha, con una programación que superará el ciento de actividades, más de 50 artistas y expositores, y más de veinte torneos de nivel nacional e internacional.

Durante la presentación oficial, el concejal Alberto Oubiña, destacó que la cita ya está «más que consolidada», organizada por la Asociación de Videoxogos de Pontevedra Gaming Troop y su equipo de voluntariado.

El edil subrayó, además, que la Lérez Up es un claro ejemplo de que la juventud «tiene capacidad para sacar adelante cosas grandes desde los pequeño, desde el cotidiano, desde nuestra ciudad y ver como estas se consolidan, avanzan y crecen con el tiempo».

Por su parte, las representantes de la organización compartieron esa misma satisfacción por el camino recorrido en estos cinco años. Sonia Piñeiro echó la vista atrás para recordar con emoción que «quien iba a decir hace 5 años que seguiríamos aquí haciendo la quinta edición», y agradeció el trabajo conjunto de colaboradores, empresas y asociaciones locales de Pontevedra que cada año se unen al evento y forman «una pequeña piña» donde se apoyan de manera mutua.

En esa misma línea de expansión, la también organizadora Rocío Fernández hizo hincapié en el crecimiento que experimenta el salón, lo que hizo necesaria una «profesionalización de la comunicación» con el estreno de canales web y redes sociales de uso exclusivo para el festival. Fernández confesó el orgullo del equipo al sentir que la Lérez Up se propaga «como un virus muy positivo por doquier», reconociendo que el recinto ferial se está quedando «bastante pequeño para todas las cosas que queremos hacer».

La quinta edición de la Lérez Up se consolida como un referente no solo en Galicia ya que hay una notable afluencia de aficionados de Portugal e invitados procedentes de Alemania y de la República Checa, esta última como parte del jurado del concurso de Cosplay.

Entre las principales novedades de este año se encuentran una Zona Retro-Arcade con máquinas recreativas clásicas japonesas y consolas retro con títulos míticos como Tetris, Metal Slug o Pacman con el objetivo de crear un evento intergeneracional.

El Mando Único es una nueva propuesta interactiva en formato de juego de rol masivo en vivo. Con una narrativa propia donde los voluntarios actuarán como actores, cualquier persona que acceda al recinto ferial formará parte de este universo y podrá realizar retos para conseguir puntos y hacerse con el «mando único».

La Zona Indie acogerá el mayor número de estudios participantes hasta la fecha, con ocho videojuegos independientes. El público podrá utilizar el popular Pasaporte Indie para probar los videojuegos, obtener los sellos correspondientes y votar por su favorito para elegir al premio al «Mejor Juego Indie 2026».

Habrá también torneos y competiciones en los que los videojuegos serán protagonistas con un torneo nacional de Super Smash Bros Ultimate (que ya supera los 100 inscritos), así como torneos de League of Legends, Valorant, EA Sports FC 26, Mario Kart, Tekken 8 y Street Fighter 6.

Por su parte, la Zona K-Pop amplía su programación con un concurso que contará con más de veinte actuaciones individuales y grupales, con las plazas ya agotadas.

La Lérez Up también integra la colaboración de colectivos locales como el Club de Esgrima de Pontevedra, que se suma este año al de Kendo, y de entidades como la Biblioteca de Pontevedra, que se puso en contacto con la organización para difundir el festival y dar a conocer su colección de videojuegos, manga y cómics.

Las entradas ya están disponibles en la web oficial del evento (www.lerezup.es) a un precio reducido hasta el jueves 10 de septiembre a las 15.00 horas, con un coste de siete euros para un día y 10 euros para los dos días. A partir de ese momento, se podrán adquirir en la taquilla física del recinto ferial a un precio de 8 eros por un día y 12 para las dos jornadas

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La organización también puso a disposición del público la Guía del Visitante en formato digital en su web y redes sociales (@lerez_up), un documento de 50 páginas con toda la información detallada para preparar la visita.