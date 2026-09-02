Pontevedra afronta nuevos cortes de tráfico en Praza de Galicia del 7 al 18 de septiembre

Una nueva fase de asfaltado en el entorno de Praza de Galicia obligará a modificar de nuevo el tráfico en el centro de Pontevedra entre el 7 y el 18 de septiembre. Los trabajos se concentrarán desde la rotonda de Eduardo Pondal, en sentido de entrada a la ciudad, hasta Praza de Galicia y la subida de Andrés Mellado, con cortes de circulación entre las 8.00 y las 17.00 horas.

Antes, el tráfico recuperará la normalidad durante la Feira Franca. Desde las 17.00 horas de este viernes 4 de septiembre y durante todo el fin de semana se podrá circular por el entorno de la plaza sin las restricciones derivadas de las obras.

También habrá cambios en el transporte público. La parada de autobús de Praza de Galicia regresará este sábado a su ubicación habitual, después de haber sido trasladada temporalmente a María Victoria Moreno. Los autobuses saldrán por García Sánchez hacia Alcalde Hevia para continuar por Iglesias Vilarelle. Este cambio obligará a eliminar algunas plazas de aparcamiento en la curva entre estas dos últimas calles.

Durante las obras se mantendrá, en la medida de lo posible, el acceso a garajes y servicios de la zona, compatibilizándolo con los trabajos de fresado y asfaltado.

Las restricciones también condicionarán el acceso a Andrés Muruais, García Camba y Oliva, para las que se habilitarán recorridos alternativos. Además, cuando los trabajos lleguen directamente a la rotonda de Eduardo Pondal, se cerrará el acceso desde Alcalde Hevia y los vehículos deberán desviarse por Leiras Pulpeiro y San Pedro Alcántara hacia la avenida de Vigo.

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A partir de las 17.00 horas de cada jornada, las calles afectadas volverán a abrirse al tráfico hasta las 8.00 del día siguiente.