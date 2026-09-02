Las playas de Marín cierran el verano con 3.373 actuaciones y casi el doble de avisos preventivos

Las playas de Marín cierran el verano de 2026 con 3.373 actuaciones del servicio de socorrismo en Portocelo, Mogor, Aguete, Loira y O Santo. El balance deja un dato especialmente significativo: los avisos preventivos a bañistas rozaron el doble que el año pasado y, al mismo tiempo, descendieron varias de las incidencias más habituales.

De los 3.373 registros acumulados durante la temporada, 2.128 fueron avisos preventivos, frente a los 1.170 de 2025. Esa mayor presencia de los socorristas se produjo en paralelo a una caída de las heridas, que pasaron de 585 a 489; de las quemaduras, de 30 a 8; y de los rescates acuáticos, que el balance general cifra en uno frente a los cuatro del verano anterior.

Las heridas fueron una de las atenciones más frecuentes, con 489 intervenciones. Prácticamente al mismo nivel se situaron las picaduras de faneca, insectos y erizos, con 488 casos. También se atendieron 140 asistencias sanitarias leves, 23 traumatismos por contusiones, 15 esguinces, luxaciones o fracturas, ocho quemaduras y seis casos de menores extraviados.

Entre las incidencias de mayor relevancia figuran siete lipotimias o pérdidas de conocimiento y ocho traslados en ambulancia. No se registraron paradas cardíacas. Durante el verano, los equipos también tuvieron que intervenir ante sospechas de angina de pecho, reacciones alérgicas, una fractura abierta de un dedo, una crisis epiléptica, un atragantamiento parcial y varias caídas en zonas de rocas.

El dispositivo afrontó además episodios relacionados con el mar, como la presencia de un barco a la deriva dentro de la zona de baño de Mogor o la extracción del agua de un hombre en estado de embriaguez en Portocelo. La nota municipal presenta, no obstante, una discrepancia: el balance global contabiliza un rescate acuático, mientras que el apartado de intervenciones destacadas menciona dos rescates por indisposición.

La concelleira de Turismo, Cristina Acuña, destacó el peso de la prevención y señaló que «permite que las cuestiones más graves también se reduzcan y tengamos veranos más tranquilos y seguros».

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El servicio incorporó además un nuevo repetidor digital en Castrove para mejorar las comunicaciones entre puestos, renovó material de rescate y emergencia y mantuvo operativo el desfibrilador de Aguete 2. La plantilla recibió formación reglada en el uso de desfibriladores semiautomáticos y participó en simulacros tanto en el agua como en los arenales.