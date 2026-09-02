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La ópera rock «O Camiño do Amor» llega a A Lama con clásicos de Scorpions, Eagles y Led Zeppelin

El espectáculo combina música en directo, teatro y cine, con imágenes grabadas en Gaxate y un repertorio que recorre algunos de los grandes clásicos del rock

Uno de los grupos que actuará en A Lama.

Uno de los grupos que actuará en A Lama. / FdV

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H.D.

A Lama

Música en directo, teatro y cine se mezclarán mañana en A Lama con la llegada de «O Camiño do Amor», una ópera rock que convierte algunos de los grandes clásicos internacionales de las últimas décadas en el hilo conductor de una historia sentimental. La actuación está prevista a las 21.00 horas en la Alameda, según el cartel del espectáculo incluido en la documentación de la producción.

La cita tendrá además un marcado componente local. Parte del audiovisual que acompaña al musical fue grabado en A Lama, concretamente en el Hotel Boutique 1880 de Gaxate y en parajes próximos incluidos en rutas de Oitavenlife. Antes de comenzar la representación se proyectará un vídeo sobre el rodaje y los paisajes utilizados.

Sobre el escenario estará la banda Claxxon, acompañada por la cantante Rosa do Mar y el saxofonista Miguel Ponce. La parte audiovisual cuenta, entre otros, con María G. Caamaño, Lou Esmoris y Nando Llon, además de cameos de intérpretes gallegos y más de medio centenar de figurantes.

El repertorio incluye canciones como «Still Loving You», de Scorpions; «Hotel California», de Eagles; «Dream On», de Aerosmith; o «Stairway to Heaven», de Led Zeppelin. Las letras, con subtítulos en gallego en las proyecciones, sirven para hacer avanzar la trama.

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La producción define el montaje como una defensa del amor y resume su mensaje en una frase: «El amor vence».

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